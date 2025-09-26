Peakside feiert Richtfest am Logistikstandort Burgbernheim

Peakside Capital Advisors hat im fränkischen Burgbernheim gemeinsam mit Generalunternehmer Goldbeck, dem Bürgermeister von Burgbernheim Matthias Schwarz, dem Alt-Landrat des Landkreises Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim Helmut Weiß sowie weiteren geladenen Gästen Richtfest für zwei neue Logistikhallen gefeiert. Die Fertigstellung ist für Mitte 2026 geplant. Das Projekt setzt auf Nachhaltigkeit und stärkt die wirtschaftliche Entwicklung in der Metropolregion Nürnberg.

.