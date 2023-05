Peakside erwirbt Logistikstandort in Burgbernheim

Peakside Capital Advisors hat einen 85.000 m² großen Logistikstandort mit einem Bestandsgebäude und Entwicklungsflächen in Burgbernheim in der Metropolregion Nürnberg von einem privaten Verkäufer erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Der Ankauf erfolgte für den Peakside Real Estate Fund IV.

.

Peakside plant das bestehende 9.300 m² große Multi-Tenant-Gebäude nach heutigen ESG-Anforderungen zu modernisieren und auf dem Grundstück Im Grund 2-4 zwei weitere Logistikimmobilien mit jeweils 10.000 m² bzw. 16.000 m² Fläche zu entwickeln. Alle Objekte sind flexibel konfigurierbar und ab 5.000 m² teilbar und mit WGK III-Folie ausgestattet. Peakside rechnet zu Anfang des dritten Quartals dieses Jahres mit dem Baustart. Die Renovierungsarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2024, die Neubauten Ende 2024 fertiggestellt werden.



Zu den Bestandsmietern, die auch während und nach den Renovierungsarbeiten vor Ort bleiben, gehören der auf Landwirtschaft, Energie und Bau spezialisierte BayWa Konzern, der Maschinen- und Anlagebauer ProLogTec und der IT- und Elektronikversandhändler Kabel-Scheune. Ein Neumieter konnte bereits durch Peakside gesichert werden: Fox Velution verlegt seinen Hauptsitz in das Bestandsobjekt. Das Unternehmen entwickelt, evaluiert und industrialisiert ökoeffiziente Lösungen zur Partikelschaumverarbeitung für den Leichtbau.



Für den Neubau wird ein Nachhaltigkeitszertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen höchster Stufe angestrebt. Dazu tragen unter anderem die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf allen Dachflächen im Logistikbereich, eine Dachbegrünung auf den Büroflächen und der Einbau von Wärmepumpen für die Beheizung bei. Im Außenbereich werden Blumenwiesen, Nisthilfen und Naturhabitate eingerichtet, die nicht nur das lokale Ökosystem stärken sollen, sondern auch für eine hohe Aufenthaltsqualität für die Mitarbeitenden vor Ort sorgen werden.



„Wir bauen kontinuierlich unser Logistikportfolio in Deutschland, aber auch in Polen aus. Die langfristigen Treiber der Branche, wie der weiterhin wachsende Onlinehandel oder die Verkürzung der Lieferketten und die Erhöhung von Lagerkapazitäten, sorgen auch in schwierigen Investitionsphasen für attraktive Investitionsmöglichkeiten an etablierten Standorten„, erklärt Boris Schran, Managing Partner von Peakside.



„Mit dem Ankauf in Burgbernheim konnten wir für unsere Investoren ein Objekt mit laufendem Cashflow und erheblichem Wertsteigerungspotenzial sichern. Als Brownfield mit Nachverdichtungsmöglichkeit passt es zudem ideal in die ESG-Strategie des PREF IV“, fügt Simon Lutz, Partner von Peakside hinzu.



Für den diskretionären PREF IV-Fonds plant Peakside insgesamt Value-Add-Immobilien im Wert von über 1,2 Milliarden Euro in ganz Deutschland anzukaufen. Bei der Transaktion wurde Peakside von Noerr (Recht) und HauckSchuchardt (Steuern) beraten. Als Makler fungierten Immolox und Jolas Consult, die auch mit der Vermietung beauftragt wurden.