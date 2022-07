Peakside erreicht 20 % IRR mit osteuropäischer Value-Add-Strategie

Peakside Capital Advisors AG hat mit dem Verkauf des Krákow Plaza Projekts eine auf Osteuropa fokussierte Value-Add-Strategie erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt umfasste das Einzelmandat ein 240.000 m² großes Portfolio, das für 160 Millionen Euro veräußert wurde und damit für die Investoren einen IRR von 20 Prozent bei einem Eigenkapitalmultiplikator von 1,7x erwirtschaftete.

.