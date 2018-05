Peakside Capital verkauft Forum Landsberger Allee in Berlin

Forum Landsberger Allee

Peakside Capital gab heute den Verkauf des Objekts „Forum Landsberger Allee“ in Berlin an die Patrizia Immobilien AG bekannt. Die gemischt genutzte Immobilie verfügt über 35.000 m² Mietfläche, davon 14.000 m² Bürofläche, 3.400 m² Handelsflächen und weitere 14.300 m², die von einem Hostel mit 870 Betten und einem Hotel mit 152 Zimmern genutzt werden. Das Areal verfügt zudem über ein öffentliches Parkhaus mit 400 Stellplätzen.

Peakside hat den Gebäudekomplex 2015 von einem Insolvenzverwalter erworben und ein Restrukturierungsprogramm durchgeführt, sowie umfangreich in das Objekt investiert. Diese Maßnahmen haben zu einer deutlichen Steigerung der Mieteinnahmen und der Flächenbelegung geführt. Ebenso wurde die Qualität der Mieterschaft verbessert und die durchschnittliche Restmietlaufzeit von 5 auf 10 Jahre verdoppelt. Peakside realisierte ein neues Einzelhandelskonzept mit bonitätsstarken Mietern wie Rewe und Dm und eine Neuverpachtung des Hotels. Die Büroflächen wurden ebenfalls umfangreich neu- und nachvermietet und in diesem Zusammenhang aufgewertet.



Der Verkauf erfolgte für den Value-Add Fonds PREF II von Peakside, der Immobilien erwirbt, bei denen durch intensives Asset Management und Vermietungsaktivitäten das Potenzial für erhebliche Wertsteigerungen besteht.



Peakside Capital hatte erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass der Nachfolgefonds des PREF II, der Peakside Real Estate Fund III (PREF III) ein Bürogebäude mit untergeordneter Wohnnutzung in Frankfurt’s City West erworben hat. Das Fundraising für PREF III wird mit einem weiteren Closing in den nächsten Wochen abgeschlossen. Es wird erwartet, dass PREF III seine Value Add Strategie dann mit Investitionen von 500-600 Millionen Euro in deutsche Immobilien umsetzen kann.