Peakside Capital stellt „The Garden Living“ fertig

The Garden Living

Die 16 Gebäude mit insgesamt ca. 25.000 m² Wohnfläche in der Chausseestraße 56-60 in Berlin Mitte sind fertiggestellt. Bereits im Frühling 2016 sind die ersten der 281 Wohnungen von „The Garden Living“ bezogen worden. Die 16 Gebäude zeichnen sich durch individuelle Fassaden aus und wurden zwischen 2012 und 2016 von Peakside Capital realisiert, die inzwischen sämtliche Einheiten veräußert haben. Das Transaktionsvolumen lag bei über 100 Millionen Euro.

.

Das Entwicklungsareal befindet sich in historischer Lage direkt auf einem Mauergrundstück am früheren Grenzübergang. Entwickelt wurde „The Garden Living“ auf rund 12.000 m² Grundstücksfläche von Peakside Capital. Im Gartenhof befinden sich 120 Eigentumswohnungen, in sieben Häusern mit unterschiedlichen Fassaden, die alle vor Fertigstellung zu Preisen von 3.500 bis über 6.000 Euro/m² verkauft wurden.



„Die grünen Innenhöfe mit Spielplätzen und Sitzbänken bieten den Bewohnern ein Gefühl wie sonntags auf dem Land, und das mitten in der Stadt“, freut sich Architekt Eike Becker. Zur Chausseestraße hin öffnen sich weitere Gebäude. Hier stehen den Bewohnern im Erdgeschoss Einzelhandelsflächen für Produkte des täglichen Bedarfs zur Verfügung. Zudem wurden 161 Ein- bis Fünf-Zimmer-Mietwohnungen von 33 bis 140 m² gebaut.