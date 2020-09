Peak Performance eröffnete Store im Hamburger Kaufmannshaus

Das schwedische Ski- und Outdoor-Label Peak Performance eröffnete einen Store in Hamburg: In der Top-Lage Bleichenbrücke 10 im beliebten Geschäfts- und Bürokomplex Kaufmannshaus mietete das Unternehmen gut 220 m² Einzelhandelsfläche über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin der Immobilie im Herzen der Hamburger City ist Signa. Peak Performance verbindet in seinem in Skandinavien entworfenen Ladenbaukonzept die beiden Themen urbaner Lifestyle und Natur. Die Einrichtung basiert auf schwedischem Kiefernholz, ergänzt durch Stahl und recyceltem Polycarbonat. Weitere Mono-Stores in Deutschland gibt es bisher in Münster, München und Stuttgart.

