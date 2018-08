Peach Property verdoppelt Mieteinnahmen

Die Peach Property Group hat das Ergebnis nach Steuern im ersten Halbjahr 2018 um rund 66 Prozent auf CHF 26,5 Mio. von CHF 16,0 Mio. im Vorjahreszeitraum verbessert. Das Betriebsergebnis (EBITDA) stieg auf CHF 37,1 Mio. nach CHF 21,5 Mio. ein Jahr zuvor, was einer Steigerung von 72 Prozent entspricht. Zu dieser deutlichen Gewinnsteigerung haben der Bestandsausbau, wertsteigernde Massnahmen im Immobilienportfolio, die Verbesserung der Vermietungssituation und ein attraktiver Gewinnbeitrag aus dem Entwicklungsbereich beigetragen. Aufgrund der Abwertung des Schweizer Franken zum Euro sind im Finanzergebnis im Berichtszeitraum allerdings negative Währungseffekte in Höhe von rund CHF 2,2 Mio. enthalten, während im Vorjahreszeitraum ein positiver Währungseffekt von CHF 2,0 Mio. angefallen war.

.

„Wir freuen uns sehr über das erfolgreiche erste Halbjahr 2018 mit dem weiteren Portfolioausbau und einer signifikanten Gewinnsteigerung. Die Peach Property Group wird damit auch immer interessanter für Pensionskassen und andere institutionelle Investoren – eine Entwicklung, die wir sehr begrüssen. Auch für die Zukunft unserer Gesellschaft sind wir sehr optimistisch. Mit einem Cashbestand von mehr als CHF 90 Mio. und einem grösseren und stärkeren Team sind wir bestens für das weitere Wachstum gerüstet, und haben den Ausbau des Portfolios auf 11.000 Einheiten fest im Blick“, kommentiert Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group.



Die Ist-Mieterträge erhöhten sich infolge des vergrösserten Wohnimmobilienportfolios, einer weiteren mieterorientierten Optimierung der Immobilien sowie der Reduzierung des Leerstands gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund CHF 7,0 Mio. auf CHF 13,8 Mio. und haben sich damit gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 mehr als verdoppelt. Per 30. Juni 2018 belief sich der Bestand der Peach Property Group auf 6.436 Wohneinheiten. Im Vergleich zum Halbjahresende 2017 entspricht dies einer Zunahme von rund 2.200 Einheiten und zum Jahresende 2017 von knapp 900 Wohnungen. Der Eigentumsübergang von weiteren gut 1.900 bereits akquirierten Wohnungen wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2018 erfolgen, so dass das Bestandsportfolio der Gruppe dann auf knapp 8.400 Einheiten mit einer vermietbaren Wohnfläche von rund 540.000 Quadratmetern steigen wird. Die annualisierten Sollmieteinnahmen erhöhen sich dadurch auf CHF 44,3 Mio. von CHF 34,3 Mio. zum Halbjahresende 2018 und CHF 28,6 Mio. zum Jahresende 2017.



Peach Property hat im Berichtszeitraum rund CHF 4,2 Mio. in gezielte Instandhaltungs- und Modernisierungsmassnahmen investiert. Dabei standen eine Erhöhung der Mieterzufriedenheit und die Verbesserung der Vermietungssituation im Fokus. Der Vermietungsstand im Wohnungsportfolio konnte auf 85,5 Prozent am 30. Juni 2018 erhöht werden. Gegenüber dem Niveau vom Jahresende 2017 mit 83,2 Prozent bedeutet dies eine rund 3-prozentige Verbesserung. Ohne die Sanierungsobjekte in Neukirchen-Vluyn und Fassberg liegt die Vermietungsquote bei 91 Prozent.



Durch ein effizientes Immobilienmanagement haben sich die Kosten trotz des signifikanten Wachstums nur unterproportional erhöht. Die direkten Kosten der Bestandsimmobilien lagen im ersten Halbjahr 2018 bei knapp 31 Prozent der Mieterträge nach 37 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Overhead-Kosten (Personal- sowie übriger Betriebsaufwand) stiegen im Berichtszeitraum mit 17 Prozent ebenfalls deutlich unterproportional zum Portfolio und Ertrag.



Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Peach Property eine weitere signifikante Steigerung der Mieteinnahmen durch die Integration der bereits beurkundeten Wohnobjekte sowie durch weitere Fortschritte bei den Bestandsobjekten. Darüber hinaus soll das Immobilienportfolio durch weitere Zukäufe ausgebaut werden, wobei Wohnportfolios in deutschen B-Städten nach wie vor im Fokus liegen. Ferner erwartet die Gruppe weitere organische Mietsteigerungen – u.a. durch die Fortsetzung des mieterorientierten Managements sowie durch die Eröffnung eines weiteren Flagship-Stores «Peach Point» in Heidenheim im zweiten Halbjahr 2018.