Peach Property trennt sich von Streubestand

Rund 38 Prozent des Non-Strategic Portfolios der Peach Property Group gehen an einen institutionellen Käufer. Die Transaktion umfasst über 2.000 Einheiten in 25 Städten, bringt einen Netto-Liquiditätszufluss von über 40 Millionen Euro und soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.

.

Der Großteil der rund 2.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten liegt in Nordrhein-Westfalen (NRW), darunter 948 Wohn- und 63 Gewerbeeinheiten in Gelsenkirchen und Herne sowie 290 Wohn- und 38 Gewerbeeinheiten in 15 weiteren Städten in NRW. Zusätzlich werden Streulagen mit insgesamt 716 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten in Helmstedt/Goslar, in Süddeutschland und im Bremer Umland verkauft.



Mit der Transaktion, die rund 38 Prozent des Non-Strategic Portfolios umfasst, erzielt die Peach Property Group einen bedeutenden Fortschritt in der Umsetzung ihrer Portfoliostrategie. Diese konzentriert sich auf ein renditestarkes Kernportfolio in attraktiven Regionen – vorwiegend in NRW – und sieht gleichzeitig den schrittweisen Abbau von nicht-strategischen Beständen vor.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreis liegt unterhalb des bilanzierten Immobilienwertes. Die Auswirkungen auf den Net Asset Value (NTA) belaufen sich auf rund 0,65 Euro je Aktie. Nach Abzug von Verbindlichkeiten, Transaktionskosten und Steuern erwartet die Peach Property Group einen Netto-Cash-Zufluss von über 40 Millionen Euro. Diese Mittel sichern die Umsetzbarkeit der anstehenden Maßnahmen im Rahmen der Geschäftsstrategie ab.



„Nach der erfolgreichen Refinanzierung im Jahr 2025 setzen wir mit dieser zweiten großen Portfoliotransaktion unsere Strategie der Konzentration auf ein renditestarkes Kernportfolio konsequent um. Teile der Transaktionserlöse ermöglichen dabei weitere Investitionen für eine operative Optimierung dieses Bestands. Dieser bildet dann die Basis, um für unsere Aktionäre auf einer ausgeglichenen und nachhaltigen Bilanzstruktur die Wertpotenziale der Peach Property Group zu heben“, sagt Gerald Klinck, CEO der Peach Property Group.



Das Closing der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet. Parallel dazu plant die Peach Property Group, weitere Teile des Non-Strategic Portfolios im Rahmen kleinerer Verkäufe zeitnah zu veräußern.

