Peach Property schließt Refinanzierung erfolgreich ab

Die Peach Property Group hat ihre Refinanzierung abgeschlossen und blickt auf ein stabiles erstes Halbjahr 2025 zurück: Die Mieteinnahmen sind gestiegen und die Leerstände gesunken. Laut des Unternehmens liegen die Schwerpunkte künftig auf operativem Wachstum und Portfoliooptimierung.

Das erste Halbjahr war geprägt von der erfolgreichen Fortsetzung der Bilanztransformation sowie von weiteren Fortschritten im operativen Geschäft. Mit der im Januar 2025 erfolgten Teilrückzahlung von rund 127 Mio. Euro des im November 2025 fälligen 300-Mio.-Euro-Bonds, einer gesicherten Kreditfazilität von 120 Mio. Euro im Juni 2025 sowie der Kapitalerhöhung im Juli 2025 mit Bruttoerlösen von 52 Mio. Euro konnte die Bilanzstruktur der Gruppe weiter gestärkt werden. Im August 2025 wurde zudem eine langfristige Finanzierung über 410 Mio. Euro mit Castlelake abgeschlossen [wir berichteten], womit die Refinanzierung der wesentlichen Finanzverbindlichkeiten sichergestellt ist. Damit ist die im Jahr 2024 eingeleitete Bilanztransformation erfolgreich abgeschlossen.



Der operative Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres 2025 bewegte sich im Rahmen der Planung, jedoch mit einigen außerplanmäßigen Effekten aus Vorjahreszeiträumen. Die Mieteinnahmen entwickelten sich im Berichtszeitraum auf like-for-like-Basis positiv und stiegen um rund 3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Leerstandsquote auf Basis von Wohneinheiten im Strategic Portfolio reduzierte sich auf 4,9 % zum 30. Juni 2025 (31. Dezember 2024: 5,2 %). Die Funds from Operations (FFO I) lagen im ersten Halbjahr 2025 bei 6,7 Mio. Euro.



Die Bewertung des Immobilienportfolios wurde zum Halbjahr 2025 erstmalig von CBRE vorgenommen und bestätigt die Stabilität der Werte mit Bewertungsmultiplikatoren von rund 16x (Soll-Miete) bzw. 18x (Ist-Miete). Der Marktwert des Immobilienportfolios lag zum 30. Juni 2025 bei 1,94 Mrd. Euro (31. Dezember 2024: 1,92 Mrd. Euro). Investitionen in den Immobilienbestand beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf rund 20 Mio. Euro. Der Loan-to-Value (LTV) zum 30. Juni 2025 lag bei 52,2 %, wobei der LTV nach Durchführung der im Juli 2025 erfolgten Kapitalerhöhung auf unter 50 % gesunken ist. Der EPRA NTA belief sich auf 20,60 Euro pro Aktie (31. Dezember 2024: 20,31 Euro), wobei der EPRA NTA nach der Kapitalerhöhung auf 17,80 Euro gesunken ist.



Aufgrund der neuen Finanzierungen werden rund 340 Mio. Euro gesicherte Finanzierungen vorzeitig abgelöst. Dieser Effekt führt zur Anpassung der FFO-I-Prognose um rund 2 Mio. Euro auf nunmehr 16 bis 18 Mio. Euro. Die Nettomieteinnahmen sollen auf like-for-like-Basis weiterhin um mehr als 4 % steigen. Im operativen Bereich liegt der Schwerpunkt auf der weiteren Reduzierung der Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf unter 4 %. Mittelfristig strebt die Gesellschaft zudem eine Absenkung des LTV auf unter 45 % an.



„Unsere Ergebnisse im ersten Halbjahr 2025 zeigen deutlich: Wir haben Wort gehalten. Die Refinanzierung ist erfolgreich gesichert, die Voraussetzungen für unsere Bilanztransformation, die wir vor einem Jahr begonnen haben, sind geschaffen – und gleichzeitig haben wir operative Stärke bewiesen. Steigende Nettomieteinnahmen und eine sinkende Leerstandsquote im Kernportfolio demonstrieren die Substanz und Qualität unseres Geschäfts. Nach der erfolgreichen Bilanztransformation richten wir unseren Fokus nun ganz auf die operative Performance und den strukturierten Verkauf des Non-Strategic Portfolios, um dadurch wesentlich zur nachhaltigen Steigerung der Ertragskraft und des Shareholder-Value beizutragen“, sagt Gerald Klink, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Peach Property Group.