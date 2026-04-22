Peach Property schließt Bilanzumbau ab

Die Peach Property Group hat ihre Bilanztransformation abgeschlossen und richtet den Blick klar nach vorn: Im Fokus steht das wachstumsstarke Wohnportfolio in Nordrhein-Westfalen. Sinkende Leerstände, steigende Mieten und gezielte Verkäufe von Randbeständen prägen die Strategie. Parallel treibt das Unternehmen die operative Optimierung voran und stärkt seine Position als Wohninvestor in Deutschland.

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Das Jahr war geprägt von der Vollendung der im Vorjahr begonnenen finanziellen Transformation und den ersten operativen Erfolgen beim Leerstandsabbau. Im Zuge dessen wurde der Eurobond und das Schuldscheindarlehen vorzeitig zurückgeführt, die Kapitalbasis mit einer Kapitalerhöhung im Juli 2025 deutlich gestärkt (Bruttoerlös rund 52 Mio. Euro) und die Bilanz mit einer langfristigen, besicherten Finanzierungsstruktur auf Marktzinsniveau von 3,9 % p. a. nachhaltig aufgestellt.



Der operative Geschäftsverlauf bewegte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Mieteinnahmen im Kernportfolio (Strategic Portfolio) stiegen im Jahr 2025 auf Like-for-like-Basis um rund 4,5 % und beliefen sich auf 82,8 Mio. Euro (Vorjahr: 79,1 Mio. Euro). Die Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf Basis von Wohneinheiten konnte weiter gesenkt werden und lag zum 31.12.2025 bei 3,8 % (Vorjahr: 5,2 %). Die durchschnittliche Quadratmetermiete des Strategic Portfolios liegt mit rund 6,61 Euro circa 12 % unter dem durchschnittlichen Marktniveau. Hier sieht die Peach Property Group weiterhin Potenzial für eine mittelfristige, schrittweise Steigerung der Mieten.



Die Zahlen spiegeln die Fortschritte in der operativen Steuerung und Vermietungsleistung im Kernportfolio deutlich wider. Auf der Ertragsseite erreichte der FFO im Geschäftsjahr 2025 17,7 Mio. Euro (Vorjahr: 19,4 Mio. Euro) und lag damit am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite. Trotz der ertragsseitigen Effekte aus dem Portfolioverkauf im Jahr 2024 sowie der Refinanzierungen zu Marktkonditionen bewegt sich der FFO damit weitestgehend auf Vorjahresniveau.



Gleichzeitig spiegelt sich die erfolgreiche Umsetzung der Refinanzierung in der verbesserten Bilanzstruktur wider; die Loan-to-Value-Ratio lag zum 31.12.2025 bei 49,2 %. Das Ergebnis vor Steuern konnte mit minus 47,2 Mio. Euro gegenüber 2024 deutlich verbessert werden (2024: minus 176,9 Mio. Euro). Die im Rahmen der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien führen zu leichten Verwässerungseffekten, sodass der EPRA NTA bei 18,50 Euro (Vorjahr: 20,01 Euro) pro Aktie und der EPRA NRV bei 19,37 Euro (Vorjahr: 22,71 Euro) pro Aktie liegen. Die Berechnungen wurden im Einklang mit EPRA im Vergleich zum Vorjahr adjustiert.



Der Marktwert des Bestandsimmobilienportfolios belief sich zum Jahresende 2025 auf 1,93 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,90 Mrd. Euro) und steigt damit trotz der Verkäufe im Non-Strategic Portfolio im Jahr 2025.



Die Portfoliostrategie bleibt unverändert: Der Fokus liegt auf dem skalierbaren Kerncluster Nordrhein-Westfalen im Strategic Portfolio, während die Non-Strategic Bestände schrittweise veräußert werden, um Liquidität für Capex-Investitionen im Kernportfolio und eine weitere Entschuldung der Peach Property Group zu realisieren. Im Dezember 2025 wurden Vereinbarungen zum Verkauf von rund 1.800 Wohn- und Gewerbeeinheiten aus dem Non-Strategic Portfolio getroffen; das Closing wird in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet. Damit sinkt der Bestand in diesem Teil des Portfolios auf rund 3.700 Einheiten. Der Verkauf wird einen Nettomittelzufluss von über 40 Mio. Euro generieren.



Nach dem weitgehenden Abschluss der Refinanzierung im Geschäftsjahr 2025 konzentriert sich die Peach Property Group im Jahr 2026 auf die weitere Verbesserung der operativen Performance im Strategic Portfolio sowie auf den konsequenten Abbau des verbleibenden Non-Strategic Portfolios. Die am Zürichsee gelegene Projektentwicklung Peninsula wird voraussichtlich bis Ende des Jahres vollständig an die Käufer übergeben. Für die wenigen weiteren Bestandsimmobilien der Schweiz aus dem Non-Strategic Portfolio gibt es eine unterzeichnete Kaufabsichtserklärung (LOI). Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft einen FFO in der Bandbreite von 17 bis 19 Mio. Euro. Operativ stehen die Reduzierung der Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf unter 3 % durch eine stärkere Vermietungsleistung sowie effizientere zentrale Prozesse – insbesondere ein weiter optimiertes Forderungsmanagement – im Fokus. Zudem sollen bestehende Mietsteigerungspotenziale konsequent genutzt werden; angestrebt wird ein Like-for-like-Mietenwachstum im Strategic Portfolio von rund 6,0 % in diesem Jahr, welches durch einen Leerstandsabbau in Höhe von 2,0 % und Mietenwachstum in Höhe von 4,0 % erreicht werden soll. Die Capex-Strategie wird fortgeführt, um die Qualität der Bestände weiter zu verbessern, wettbewerbsfähige Mieten sicherzustellen und eine nachhaltige Bewirtschaftung des Portfolios zu unterstützen. Das Non-Strategic Portfolio soll weiterhin schrittweise, überwiegend in kleineren Tranchen veräußert werden. Die Verkaufserlöse dienen der Finanzierung gezielter Investitionen im Strategic Portfolio sowie der weiteren Stärkung der Bilanz. Mittelfristig hält die Gesellschaft an ihrem Ziel fest, den Loan-to-Value auf unter 45 % zu reduzieren.



„Nach dem Abschluss der Refinanzierung im Jahr 2025 liegt unser Fokus klar auf der operativen Weiterentwicklung des Strategic Portfolios. Wir wollen Leerstände weiter reduzieren, Mietpotenziale konsequent heben und die Effizienz unserer Prozesse weiter steigern. Damit schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige, mittelfristige Ergebnisentwicklung mit einer Net Operating Income-Marge von 80 % und einer EBITDA-Marge von mehr als 60 %. Unser Ziel ist es, dass die operative Performance des Strategic Portfolios die Ergebniseffekte aus den weiteren Veräußerungen des Non-Strategic Portfolios bis spätestens 2028 vollständig kompensiert oder übertrifft“, sagt Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Peach Property Group.