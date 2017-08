Peach Property mit Gewinnsprung

Die Peach Property Group hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr 2017 nach endgültigen Zahlen auf CHF 16,0 Mio. mehr als vervierfacht. Massgeblich dazu beigetragen haben der starke Ausbau des Bestandsportfolios sowie Vermietungs- und Sanierungsfortschritte im Asset Management. Positiv auf die Ergebnisentwicklung im Berichtszeitraum wirkten sich auch Verkäufe in den verbliebenen Projektentwicklungen sowie der starke Euro aus. Vor Steuern wurde in den ersten sechs Monaten 2017 ein Gewinn von CHF 20,6 Mio. erzielt, welcher das Halbjahresergebnis 2016 von CHF 7,9 Mio. um mehr als das Zweieinhalbfache übertrifft. Je Aktie resultiert ein verwässertes Ergebnis von CHF 2,80 nach CHF 0,57 im Vorjahr. Der Betriebsertrag erhöhte sich auf CHF 48,5 Mio. nach CHF 28,5 Mio. ein Jahr zuvor.

Die Peach Property Group erhöhte im Berichtszeitraum den Wohnungsbestand im Vergleich zum Jahresultimo 2016 um 36 Prozent auf 4.246 Einheiten. Dies unter anderem durch die Übernahme eines Portfolios mit 1.114 Wohnungen, die sich vorwiegend in Oberhausen in der Nähe von Essen und Düsseldorf befinden. Die annualisierte Sollmiete stieg damit um CHF 6,1 Mio. auf einen neuen Höchstwert von CHF 22,4 Mio. Mit einem Anteil von 85 Prozent an der Sollmiete ist das Bestandsportfolio strategiekonform auf renditestarke und wertstabile Wohnimmobilien fokussiert. Der Marktwert des Bestandsportfolios hat sich zum Halbjahresende 2017 im Vergleich zum Jahresende 2016 um 48 Prozent auf CHF 332 Mio. erhöht.



Erfreulich entwickelten sich auch die verbliebenen Projektentwicklungen. In Hamburg, Berlin und Rorschach konnten weitere Wohnungen verkauft und übergeben werden, sodass insgesamt nur noch 3 Wohnungen in diesen Altprojekten verfügbar sind. Beim im Bau befindlichen Projekt „Wollerau Park„ nahe Zürich konnte im ersten Halbjahr 2017 eine Vertriebsquote von knapp 80 Prozent erreicht werden. Durch die vorzeitige Anwendung des neuen Ertragserfassungsstandard IFRS 15 werden die Erlöse nicht wie bisher erst bei Schlüsselübergabe, sondern nun anteilig nach Baufortschritt erfasst, wodurch sich eine insgesamt ausgeglichenere Erlös- und Ergebniserfassung über den Projektzeitraum ergibt. Durch die Verkäufe und Anwendung von IFRS 15 reduzierte sich der Anteil der Entwicklungsliegenschaften im Gesamtportfolio auf rund 16 Prozent (nach 24 Prozent zum Jahresende) bzw. CHF 62,4 Mio. nach 71,1 Mio. per Ende 2016.



Auf der Erlösseite erhöhten sich die Ist-Mieteinnahmen der Gruppe im ersten Halbjahr um 61 Prozent auf CHF 6,8 Mio. Dies resultierte mehrheitlich aus der Integration der in 2016 und im ersten Halbjahr 2017 erworbenen Portfolios im Rheinland, Kaiserslautern und Oberhausen sowie den Fortschritten bei der Sanierung und dem Leerstandsabbau. Der Leerstand reduzierte sich zum 30. Juni 2017 auf 17,9 Prozent nach 20,2 Prozent Ende 2016. Der gesamte Betriebsertrag erhöhte sich von CHF 28,5 Mio. in der Vorperiode auf CHF 48,5 Mio. Neben den höheren Mieteinnahmen trugen insbesondere Wertsteigerungen aus Zukäufen und Erfolge im Asset Management sowie der weitere Abverkauf bei den verbliebenden Entwicklungsprojekten zum Ergebnis bei.



Die Effizienzsteigerung in der Verwaltung der Portfolios sowie die weitere Optimierung der Geschäftsabläufe ermöglichten, die operativen Kosten der Peach Property Group trotz des weiteren Portfolioausbaus auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums von rund CHF 5 Mio. zu halten. Durch die Rückzahlung der beiden Anleihen im ersten Halbjahr 2016, verschiedene Refinanzierungen sowie geringere Fremdwährungskosten konnten zudem die Finanzierungskosten im ersten Halbjahr 2017 deutlich auf CHF 3,6 Mio. reduziert werden.



Das Eigenkapital bzw. der Net Asset Value (NAV) zu Marktwerten lagen am 30. Juni 2017 mit CHF 185,2 Mio. ebenfalls signifikant über dem Ultimo 2016 von CHF 165,3 Mio. Pro Aktie entspricht dies CHF 25,10 nach CHF 23,25 Ende Dezember 2016. Nach IFRS betrug das Eigenkapital CHF 173 Mio. nach CHF 149 Mio. Ende 2016. Durch den deutlichen Portfolioausbau haben sich das Anlagevermögen sowie die Bilanzsumme deutlich erhöht. Die Eigenkapitalquote lag entsprechend etwas unter dem Niveau vom Jahresende 2016 –zu Marktwerten bei 40,0 Prozent nach 46,1 Prozent bzw. gemäss IFRS nun bei 38,3 Prozent nach 43,5 Prozent.



Das Unternehmen ist zuversichtlich, die positive Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf 2017 fortzusetzen, geht allerdings davon aus, dass sich das Bewertungsresultat nicht im gleichen Ausmass entwickeln wird wie im ersten Halbjahr 2017. Allein auf Basis des bestehenden Immobilienportfolios wird sich aber eine deutliche Steigerung der Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Der Fokus liegt weiterhin auf dem werthaltigen Bestandsausbau mit dem Schwerpunkt bei deutschen B-Städten und Regionen, in denen die Gruppe bereits über Bestände verfügt. Somit können weitere Synergieeffekte in der Verwaltung der Immobilien realisiert werden.



„Bereits auf Basis des bestehenden Immobilienportfolios ergibt sich für das Geschäftsjahr 2017 eine deutliche Steigerung der Mieteinnahmen. Wir wollen aber weiter wachsen. Voraussichtlich bis zum Jahresende 2017 werden wir die Marke von 5.000 Wohnungen erreicht haben. Mit dem neuen Auftritt beschliessen wir die Transformation zum Bestandshalter und verdeutlichen unseren Unternehmenskern auch optisch: Peach Property Group steht für eine nachhaltige Wertentwicklung von Immobilien und ein modernes Management von Wohnungsbeständen mit dem Mieter im Zentrum,“ kommentiert Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, den positiven Ausblick.