Peach Property kauft 4.800 Wohnungen von Adler

Schlag auf Schlag: Die Peach Property Group AG hat einen weiteren großen Portfolio-Deal unterzeichnet und stock damit ihren Bestand um 4.800 Wohnungen (Plus 26%) auf über 23.000 Wohneinheiten auf. Zum Portfolio gehören zudem 264 Gewerbeeinheiten. Verkäufer ist die Adler Real Estate, das Tochterunternehmen des SDAX-Konzerns ADO Properties. Adler zieht sich derzeit aus Städten zurück, die nicht zu den 13 wichtigsten Standorten gehören. Im Zuge der Neuausrichtung des Portfolios wird sich Adler mit dieser Transaktion aus 34 Städten zurückziehen. Der Verkauf wird sich positiv auf sämtliche Portfolio-KPIs auswirken, indem der Leerstand basierend auf Adlers Ergebnissen im ersten Halbjahr um 0,4 % sinken und die Durchschnittsmiete um 2 Cent/m²/Monat steigen wird. Der Nettoerlös in Höhe von ca. 237 Millionen Euro, nach Schuldentilgung, Steuern und Gebühren, wird zur weiteren Stärkung der Bilanz im Einklang mit Adlerss laufenden Verpflichtungen zum Schuldenabbau verwendet. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Der Wert des Bestandportfolios von Peach Property steigt durch die aktuelle Transaktion schon jetzt in den Bereich der kürzlich ausgegebenen kurz- bis mittelfristigen Zielmarke von rund CHF 2 Mrd. Das Closing der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet. Über den Verkäufer sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Nach dem Ende Juli 2020 kommunizierten Ankauf von 5.450 Wohnungen [wir berichteten] setzt die Peach Property Group mit dem aktuellen Portfoliozukauf den dynamischen Wachstumskurs planmässig fort.



Die verkauften Wohnungen liegen vorwiegend in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und haben eine Leerstandsrate von 12% bei einer Durchschnittsmiete von 5,46 Euro/m²/Monat. Das nun akquirierte Portfolio hat eine Wohnfläche von insgesamt 295.000 m². Damit erhöht sich die Mietfläche des Gesamtbestands der Peach Property Group auf rund 1,5 Millionen Quadratmeter. Wertsteigerungspotenziale ergeben sich unter anderem durch die erfolgreiche Vermietung der momentan leeren Wohnungen und durch die Tatsache, dass die aktuellen Mieten unter dem derzeitigen Marktniveau an den jeweiligen Standorten liegen. Der Wohnungsleerstand des neu erworbenen Portfolios beträgt 10,8 Prozent. Das Portfolio generiert annualisierte Ist-Mieteinnahmen von CHF rund 19,9 Mio. (18,7 Mio. Euro), woraus eine Gesamtsteigerung der Ist-Mieten um rund 26 Prozent auf über CHF 97 Mio. resultiert; die annualisierten Soll-Mieteinnahmen werden sich parallel auf über CHF 110 Mio. p.a. erhöhen. Mit rund 2.100 Wohnungen befinden sich ca. 44 Prozent der neu erworbenen Immobilien im wirtschaftlich starken Dreieck zwischen Wolfsburg, Braunschweig und Magdeburg. Die Peach Gruppe verfügt dort schon heute über einen Bestand von rund 100 Wohnungen.



Rund 35 Prozent der Wohnungen liegen in Nordrhein-Westfalen und ergänzen das bestehende Portfolio. Ein dritter Schwerpunkt bildet das rheinland-pfälzische Ludwigshafen, das seit jeher ein bedeutender deutscher Industriestandort ist. Mit den Ankäufen in mehreren deutschen Bundesländern stärkt die Peach Property Group ihre bereits bestehenden Standortregionen deutlich. Dabei setzt die Peach Gruppe auf ihrer erprobten, volldigitalen Plattform auf und ist so in der Lage, Skaleneffekte und Synergien zu realisieren. Im Zuge dieser Expansion ist auch die Eröffnung von zwei weiteren Peach Points geplant.



Zur Finanzierung dieser und der Ende Juli bekannt gegebenen Transaktion [Peach Property baut Bestand auf einen Schlag um 42% aus] hat die Peach Property Group einen Vertrag mit einem internationalen Bankenkonsortium bezüglich einer Fremdfinanzierung abgeschlossen und befindet sich in sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit institutionellen Investoren bezüglich einer Eigenkapitalmassnahme; der Zielwert eines LTVs für das Gesamtportfolio von unter 60 Prozent bleibt davon unberührt.



„Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio mit einer der grösseren Transaktionen unserer Unternehmensgeschichte weiter ausbauen können. Mit perspektivisch über 23.000 Einheiten, die sich vor allem auf unsere Core-Standorte verteilen, haben wir nun eine Grösse erreicht, die mit deutlichen Vorteilen bei der Bewirtschaftung, aber auch im Bereich Finanzierung einhergeht. Unsere volldigitale Plattform und die Peach Points erlauben uns, den Wohnungsbestand so zu managen, dass wir erhebliche Skaleneffekte und Synergien erzielen. Die Leistungsfähigkeit der Plattform zeigte sich gerade jüngst wieder, beispielsweise durch die Reduktion des Leerstandes auf 8,2 Prozent und die Erhöhung der „like-for-like“-Mieten von 5,4 Prozent per Ende Juni dieses Jahres – dies inmitten der COVID-19-Pandemie“, kommentiert Peach-CEO Dr. Thomas Wolfensberger.