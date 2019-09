Peach Property kauft 3.650 Wohnungen

Die Peach Property Group hat sein Portfolio mit dem Zukauf von 3.672 Wohneinheiten deutlich ausbauen könne. Die entsprechenden Kaufverträge wurden nun notariell beurkundet, wobei das Closing der Transaktion für Ende Dezember 2019 vorgesehen ist. Wer auf der anderen Seite des Tisches gesessen hat, ist bis dato unklar, denn über den Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Ankauf wird mittels einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapital finanziert – in Fortführung der bisherigen Finanzierungsstrategie von Wachstum unter Beibehaltung einer soliden Eigenkapitalbasis.

.

Das Portfolio umfasst Wohnungen im Ruhrgebiet – in Bochum, Essen, Gelsenkirchen und Velbert – sowie in Bielefeld und Kaiserslautern. Damit verstärkt sich Peach Property an bestehenden regionalen Standorten und kann in der Bewirtschaftung weitere Skaleneffekte generieren. Das neu erworbene Portfolio erwirtschaftet mit rd. 221.000 m² Wohnfläche eine jährliche Netto-Kaltmiete von umgerechnet rd. CHF 14,4 Mio. (13,3 Mio. Euro). Das derzeitige Mietniveau liegt dabei teilweise signifikant unter dem aktuellen Marktniveau bzw. den Vermietungen der vergangenen 12 Monate. Laut des Investors besteht darüber hinaus erhebliches Renditepotenzial durch die Optimierung des Leerstands im Portfolio von knapp 9 Prozent. Peach Property geht davon aus, den Leerstand innerhalb von ein bis zwei Jahren nach dem Closing je nach Standort in Richtung des Marktleerstands von 3-5 Prozent reduzieren zu können. Neben anderen Massnahmen wird ein wichtiger Faktor dabei das mieterzentrierte Bestandmanagement aus einer Hand sein. In diesem Zuge plant das Unternehmen neue „Peach Points“ in Gelsenkirchen und Erkrath sowie eine personelle Verstärkung jener in Kaiserslautern, Oberhausen und Bielefeld, um die zusätzlichen Mieter direkt und aus nächster Nähe betreuen zu können.



Durch die Transaktion wird sich der Wohnungsbestand von Peach Property zum Jahresende 2019 auf rund 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund CHF 1,1 Mrd. erhöhen. Die vermietbare Fläche steigt entsprechend um 221.000 m² auf dann 785.000 m² und die Soll-Miete des Wohnungsbestands insgesamt um knapp CHF 16 Mio. auf mehr als CHF 62 Mio.. Den Net Asset Value (NAV Marktwerte) je Aktie erwartet Peach Property zum Jahresende 2019 in der Grössenordnung von CHF 39.00 (voll verwässert) bzw. CHF 45.00 (unverwässert). Peach Property plant eine Fortsetzung des substanzorientierten Wachstums auch in den kommenden Jahren.



„Unsere Portfoliogrösse springt mit dieser Akquisition um rund 40 Prozent deutlich über die Milliardenmarke, wodurch Peach Property für ein erweitertes Investorensegment attraktiv wird. Dabei ergänzen wir unsere bestehenden Standorte optimal und können so unsere Stärken in der Mieterbetreuung und unsere hoch digitalisierte Plattform auf ideale Weise zum Einsatz bringen. Das Wachstum geht einher mit einem deutlichen Sprung beim Net Asset Value. In den kommenden Jahren wollen wir weiter dynamisch wachsen und werden dabei unserem Investmentfokus auf renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in deutschen B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen, treu bleiben“, so Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group.