Peach Property erhöht Wohnungsbestand um 23%

Die Peach Property Group schreitet mit dem Portfolioausbau rasch voran. Für die Übernahme von 1.109 weiteren Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurde ein Kaufvertrag notariell beurkundet. Der gesamte Wohnungsbestand der Gesellschaft steigt dadurch um 23 Prozent von 4.870 auf 5.979 Einheiten und die vermietbare Wohnfläche wird von 317.598 m² auf nun 390.196 m² erweitert. Über den Verkäufer sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart; das Closing der Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 erfolgen.

Das neue Wohnportfolio mit einer vermietbaren Fläche von 72.598 m², zu dem auch 116 Stellplätze gehören, befindet sich an sieben Standorten im Großraum Bielefeld. Die ganze Region weist seit Jahren ein attraktives Wachstum auf und ist mit einer Arbeitslosenquote von 4-5 Prozent wirtschaftlich stark. Ein Großteil der 1.109 Wohnungen befindet sich in Nordrhein-Westfalen; 30 Einheiten liegen in Niedersachsen. Die Mehrheit der Objekte wurde in den 1960er und 1970er Jahren erbaut und in den vergangenen Jahren kontinuierlich unterhalten; es besteht entsprechend kein Instandhaltungsrückstau. Peach plant durch gezielte Investitionen die Attraktivität der Anlagen weiter zu erhöhen und damit das vorhandene Wertschöpfungspotenzial zu heben. Das Portfolio weist einen durchschnittlichen Vermietungsstand von rund 95 Prozent auf und generiert eine jährliche Ist-Miete von CHF 4,4 Mio. (3,8 Mio. Euro). Die Soll-Mieteinnahmen der Peach Property Group steigen durch die Akquisition um CHF 4,6 Mio. bzw. um ca. 19 Prozent auf rund CHF 30 Mio. jährlich.



„Wir freuen uns sehr, mit dem erneuten Ankauf eines großen Portfolios die Marke von 6.000 Wohnungen zu streifen und unsere Planungen für 2017 damit deutlich zu übertreffen. Das Erreichen einer jährlichen Soll-Miete von CHF 30 Mio. stellt einen Meilenstein dar, auf den wir lange hingearbeitet haben. Auch das neue Portfolio, das durch die Größe eine effiziente Verwaltung ermöglicht, bietet durch gezielte Investitionen und unser aktives Asset Management ein attraktives Wertschöpfungspotenzial. Auf Basis unserer vorhandenen Finanzmittel und der vorliegenden Marktopportunitäten erhöhen wir unser mittelfristiges Etappenziel auf 9.000 Wohneinheiten im Bestand," so Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group.