Peach Property in EPRA Index-Serien aufgenommen

Der Investor wird als direkte Folge seiner Wachstumsstrategie und Porfolioqualität aufgenommen und ausgewählte EPRA-Kennzahlen erstmals am 30. März veröffentlichen, wie das Unternehmen heute mitteilt.

Die Peach Property Group AG wird mit Wirkung zum 22. März 2021 in den FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series aufgenommen. Dies hat das Index-Komitee im Rahmen seiner vierteljährlichen Überprüfung beschlossen. Der FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index umfasst derzeit rund 500 Titel, welche Immobilien im Wert von 3 Billionen Euro halten. Kriterien für die Aufnahme in den Index sind u.a. der Immobilienfokus eines Unternehmens, sein Free Float sowie die Marktliquidität.



„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in diesen sehr dominierenden Index für Immobilienunternehmen“, sagt Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG. „Dies ist ein wichtiger Schritt für uns und wir glauben, dass dies einen starken und nachhaltigen Effekt auf unsere Wahrnehmung bei Investoren weltweit sowie die Liquidität unserer Aktie haben wird. Die Indexaufnahme belohnt das dynamische Wachstum der letzten Jahre und untermauert die Qualität unseres Portfolios. Wir sind stolz darauf, anlässlich der Präsentation unseres Jahresergebnis 2020 am 30. März 2021 erstmals auch ausgewählte EPRA-Kennzahlen vorzustellen“.