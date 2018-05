Peach Property Group emittiert eine Optionshybridanleihe

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG hat die Begebung einer nachrangigen Optionshybridanleihe beschlossen. Das Zielvolumen für die Anleihe liegt bei CHF 50,0 Mio., bei entsprechend grosser Nachfrage ist eine Aufstockung bis zu einem Gesamtvolumen von CHF 100,0 Mio. möglich. Die Anleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmalig per 22. Juni 2023 möglich.

Der Zinskupon beläuft sich bis zum 22. Juni 2023 auf 1,75 % p. a. und danach auf den dann geltenden Kapitalmarktsatz (mindestens null Prozent) zzgl. 9,25 % p. a. Mit jeder Obligation im Nennwert von CHF 1.000 erhält der Obligationär 4 Optionsscheine zum Bezug von Namenaktien der Peach Property Group AG. Jeder Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Namenaktie zum Ausübungspreis von CHF 25,00 während des Ausübungszeitraums vom 25. Juni 2018 bis und mit 25. Juni 2021.



Bestehende Aktionäre der Peach Property Group AG haben die Möglichkeit, vom 4. bis 15. Juni 2018 (12:00 Uhr MEZ) die Obligationen zu zeichnen; dabei berechtigt der Besitz von 54,43388 Aktien der Peach Property Group AG zur Zeichnung einer Obligation. Erster Handelstag der Namenaktien ex Vorwegzeichnungsrecht ist der 4. Juni 2018. Ein Vorwegzeichnungsrechtshandel findet nicht statt, nicht gezeichnete Obligationen werden bei einer Privatplatzierung Aktionären und anderen Investoren im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens angeboten. Die Kotierung der Obligationen cum Option (CH0417376024), Obligationen ex Option; (CH0417376040) sowie der Optionen (CH0417376065) an der SIX Swiss Exchange soll am 25. Juni 2018 erfolgen.



Den Mittelzufluss aus der Anleihe will die Peach Property Group vorrangig zum Ausbau ihres Immobilienbestandsportfolios in Deutschland und zur Ablösung von Verbindlichkeiten verwenden. Nachdem die Peach Property Group erst kürzlich den Ankauf von 1.066 Wohnungen in Baden-Württemberg beurkundet hat, plant das Unternehmen, auch künftig eine weitere Erhöhung des Wohnungsbestands. Aktuell beläuft sich dieser auf mehr als 8.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von 518.000 m². Das derzeitige Portfolio generiert eine jährliche Soll-Miete von mehr als CHF 40 Mio.