Peach Property erwartet „erheblichen Gewinnsprung“

Peach Property Group erwartet für 2019 einen erheblichen Gewinnsprung. Der Wohnimmobilien-Bestandshalter erwartet für 2019 einen Gewinn vor Steuern von über CHF 100 Mio. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresgewinn 2018 von CHF 56,9 Mio. um ca. 75 Prozent. Durch den bereits angekündigten Ankauf von 3.650 Wohnungen in Deutschland [wir berichteten] steigt der Wohnungsbestand der zum Ende 2019 im Jahresvergleich um über 40 Prozent auf 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund CHF 1,1 Mrd. Die jährlichen Ist-Mieteinnahmen werden mittelfristig auf rund CHF 60 Mio. ebenfalls deutlich steigen.

.

Der Erwerb des Wohnungsportfolios erfolgt im Rahmen der bisherigen Finanzierungsstrategie durch eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Beim Eigenkapitalanteil bildete die vollzogene Wandlung von CHF 27,8 Mio. der 3%-Wandelhybridanleihe (PEA22, ISIN CH0381952255) - nebst der Zeichnung der nachrangigen Pflichtwandelanleihe im Volumen von CHF 5,4 Mio. durch die Kreissparkasse Biberach - das Hauptelement. Die Anzahl ausstehender Namenaktien der Peach Property Group AG stieg um rund eine Million auf total ca. 6,6 Mio. Aktien.



Für den Fremdkapitalanteil und das geplante weitere Wachstum in Deutschland begibt die Peach Property Group ab heute eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 250 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei ein Viertel Jahren und soll ausschliesslich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden. Die Festlegung des Zinses erfolgt mittels eines Bookbuilding Verfahrens.