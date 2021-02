Peach Property ernennt Thorsten Arsan zum neuen CFO

Der Bestandshalter positioniert sich für seinen weiteren Wachstumskurs. Der neue Experte verfügt über weitreichende Expertise in der börsennotierten deutschen Wohnimmobilienbranche und wird einen Fokus auf die Verbesserung des Ratings und der Finanzierungsstruktur legen.

.

Die Peach Property Group AG hat Thorsten Arsan (46) zum neuen CFO und Mitglied der Geschäftsleitung - spätestens zum 1. September 2021 - bestellt. Thorsten Arsan folgt auf den heutigen CFO, Dr. Marcel Kucher, der das Unternehmen in bestem beidseitigem Einvernehmen nach der ordentlichen Generalversammlung Ende Mai 2021 verlassen wird.



Thorsten Arsan blickt auf über 19 Jahre Erfahrung in der deutschen Wohnimmobilienbranche zurück. Zuvor war er acht Jahre als Head of Corporate Finance und Deputy Head of Finance & Treasury bei der Vonovia SE tätig, ein im DAX notierter Wohnimmobilienkonzern mit 415.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. In dieser Funktion war er für alle Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen verantwortlich. Während seiner Amtszeit emittierte Vonovia insgesamt mehr als 15 Mrd. an unbesicherten Anleihen und 2 Mrd. Euro an Hybridkapital. Darüber hinaus war er auch für das Kreditrating verantwortlich und spielte eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der modernen Finanzierungsstruktur des Unternehmens. Aktuell ist Herr Arsan als Senior Vice President für Finanzen, Controlling, Investor Relations und M&A bei der börsennotierten deutschen Wohnimmobiliengesellschaft Adler Group SA tätig, wo er zahlreiche Finanzierungen in Höhe von insgesamt 2 Mrd. Euro begleitet hat.



Thorsten Arsan wird sich als CFO der Peach Property Group vor allem auf die Eigen- und Fremdkapitalmarktaktivitäten des Unternehmens konzentrieren, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und die Profitabilität zu steigern. Insbesondere sollen die Finanzierungskosten gesenkt und die Kapitalstruktur der Gruppe auf den erwarteten Wachstumskurs ausgerichtet werden.