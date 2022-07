Peach Property bestätigt Prognose

Die Peach Property Group AG verzeichnet auf Basis vorläufiger operativer Kennzahlen eine positive Entwicklung des operativen Geschäfts und konnte die Finanzstruktur der Gruppe weiter verbessern, womit die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 mit Nettomieteinnahmen von CHF 113 bis 118 Mio. und einem FFO I von CHF 18 bis 21 Mio. bestätigt werden kann.

.

Peach Property Group erzielte im ersten Halbjahr einen neuen Vermietungsrekord. Die Neuvermietungen im Gesamtportfolio bewegen sich mit dem Abschluss von rund 1 800 neuen Verträgen in den ersten sechs Monaten auf einem neuen Höchststand. Dieser Vermietungserfolg wirkt sich auch auf den Leerstand im Gesamtportfolio aus, der gegenüber Ende 2021 um rund 0.3 Prozent reduziert werden konnte. Das verdeutlicht die Effizienz und Skalierbarkeit der digitalen Vermietungsplattform der Gruppe und unterstreicht das Mietsteigerungspotenzial des Portfolios.



Gleichzeitig konnten die Mieterträge weiter gesteigert werden. Die durchschnittliche Neuvertragsmiete pro m² für Wohnungen liegt bei den abgeschlossenen Neuverträgen mehr als 15 Prozent über der durchschnittlichen Bestandsmiete des Peach-Portfolios pro m² von rund 5,7 Euro zum Jahresende 2021. Insgesamt hat die Peach Property Group in den vergangenen sechs Monaten Mietanpassungen für rund 5 000 Einheiten in 69 Städten vorgenommen. Nach wie vor liegt die durchschnittliche Bestandsmiete des Portfolios unterhalb der durchschnittlichen Marktmiete.



Zur weiteren Geschäftsentwicklung hatte die Peach Property Group ihr Modernisierungsprogramm deutlich vorangetrieben und erreichte im ersten Halbjahr 2022 mit der Sanierung von rund 1 400 Einheiten einen neuen Rekordstand. Bei rund 15 Prozent der sanierten Einheiten wurden dabei auch energetische Sanierungen wie die Modernisierung der Heizungsanlagen oder Maßnahmen an den Gebäudehüllen vorgenommen. Die Sanierungen sind Teil der Basis für weiteres Wachstum in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres.



Neben den operativen Fortschritten im deutschen Portfolio der Peach Property Group hat das Unternehmen für sein einziges verbliebenes Entwicklungsprojekt „Peninsula“ in Wädenswil (Schweiz) wichtige Meilensteine erreicht. Nach dem Start der Rückbauarbeiten im zweiten Quartal 2022 und Beginn der Beurkundungen im Juli 2022 sind aktuell bereits für 12 der insgesamt 56 geplanten Wohneinheiten mit einem Verkaufsvolumen von über CHF 30 Mio. beurkundete Kaufverträge abgeschlossen worden.



Die Bewertung des Portfolios der Peach Property Group erhöhte sich in den letzten sechs Monaten nach Berücksichtigung der getätigten Investitionen voraussichtlich um rund drei Prozent. Dadurch wird der nach EPRA ermittelte Wert der Netto-Sachvermögen (Net Tangible Assets, NTA) voraussichtlich über dem Wert per 31.12.2021 von CHF 68.56 pro Aktie zu liegen kommen. Zusätzlich ist der Verschuldungsgrad (LTV) von 51.9 Prozent per 31.12.2021 weiter in Richtung der mittelfristigen Zielgröße von 50 Prozent gesunken.



Durch ihr aktives Kapitalmanagement optimiert die Peach Property Group kontinuierlich ihre Finanzierungskosten. Zuletzt konnte das Unternehmen im Rahmen eines Rückkaufangebots weitere rund 19 Mio. Euro einer im Februar 2023 fälligen Anleihe zu einem Preis von 94 Prozent vorzeitig zurückkaufen. Damit reduziert sich der noch ausstehende Betrag auf rund 180 Mio. Euro Dafür wurde ein Teil der im April 2022 abgeschlossenen Betriebsmittellinie mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro genutzt. Eine bereits zugesagte besicherte Finanzierung über rund 90 Mio. Euro sowie eine weitere noch in Verhandlung befindliche besicherte Finanzierung werden die finanzielle Flexibilität, auch im Hinblick auf die Refinanzierung der ausstehenden Anleihen, weiter stärken. Insgesamt sind rund 600 Mio. Euro des Portfolios grundpfandrechtlich unbesichert. Darüber hinaus prüft das Unternehmen ständig die weitere Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur.



„Die Peach Property Group hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres eine ausgezeichnete Entwicklung erfahren. Die neuen Rekordstände bei wichtigen operativen Kennzahlen verdeutlichen einmal mehr die Effizienz und Skalierbarkeit unserer Plattform: Noch nie haben wir so viele Wohnungen saniert und vermietet.“, kommentiert CEO Dr. Thomas Wolfensberger. Hinsichtlich des Ausblickes auf das Gesamtjahr hält er fest: „Unsere Vermietungs- und Sanierungserfolge bilden zusammen mit den weiterhin steigenden Marktmieten die Basis für ein erfolgreiches zweites Halbjahr. Die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft bei steigenden Baukosten und weniger fertig gestellten Neubauwohnungen auf ein vermindertes Angebot. Ich bin überzeugt, dass dieser Umstand einen weiteren und nachhaltig positiven Effekt auf die Wertentwicklung unseres Bestands hat. Wir fühlen uns mit der Prognose für Mieteinnahmen und FFO I für das Finanzjahr 2022 komfortabel und bestätigen diese.“