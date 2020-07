Peach Property baut Bestand auf einen Schlag um 42% aus

Die Peach Property Group AG hat einen Big Deal beurkundet. Durch den Zukauf eines Immobilienpakets mit 5.450 Wohnungen baut der Bestandshalter sein Portfolio auf einen Schlag um 42 Prozent auf rund 18.200 Wohnungen mit einer vermietbaren Fläche von 1.190.000 m² aus. Der Großteil der Wohnungen liegt in den Schlüsselmärkten Nordrhein-Westfalen und Kaiserslautern des Bestandshalters und wird laut CEO Dr. Thomas Wolfensberger „bedeutende Synergien freisetzen“. Das Closing ist für Ende 2020 angekündigt.

.

Die 5.450 Wohnungen verfügen über eine Wohnfläche von 324.000 m². Rund 80 Prozent des neuen Portfolios, d.h. ca. 4.540 Einheiten, befinden sich in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in Recklinghausen, Bochum, Essen und Gelsenkirchen. Weitere rund 550 Wohnungen sind in und um Kaiserslautern und 360 Wohnungen in Neubrandenburg. Sämtliche Wohnungen sind laut des Investors in einem guten baulichen Zustand und befinden sich an attraktiven Wohnlagen. Das neue Portfolio weist einen Wohnungs-Leerstand von insgesamt 8,6 Prozent auf und generiert aktuell eine jährliche Nettokaltmiete von rund CHF 22 Mio. (20,7 Mio. Euro). Damit erhöhen sich die erwarteten Mieteinnahmen der Peach Property Group auf mehr als CHF 86 Mio. p.a., was einer Steigerung der Mieteinnahmen um rund 40 Prozent entspricht.



„Durch die Integration der neuen Bestände in unsere volldigitale Plattform können wir weiter Potenziale durch eine effiziente gemeinsame Verwaltung mit unserem bereits vorhandenen Bestand heben. Die Eröffnung von drei zusätzlichen Peach Points ermöglicht uns, weiterhin nahe bei unseren Mietern zu sein und eine hohe Servicequalität auch für unsere neuen Mieter bieten zu können.“ so Dr. Thomas Wolfensberger.



Des Weiteren plant das Unternehmen durch das erfolgreiche Portfoliowachstum sowie der deutlichen Steigerung der IST-Mieteinnahmen Ende 2020 auch die Aufnahme einer nachhaltigen Dividende ins Auge zu fassen. „Schließlich erwarten wir durch die positive Geschäftsentwicklung und durch diesen großen Ankauf auch eine deutliche Steigerung des NAV je verwässerter Aktie für 2020. Kurz- bis mittelfristig planen wir eine weitere Aufstockung des Bestandsportfolios auf rund CHF 2 Mrd. (etwa 25.000 Wohnungen).“, so Wolfensberger.



Die Peach Property evaluiert derzeit verschiedene Finanzierungsoptionen für den Kauf unter Verwendung einer Kombination aus Eigen- und Fremdkapital, in Übereinstimmung mit der Finanzpolitik des Unternehmens, die auf einen LTV von unter 60% abzielt.