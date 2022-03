Peach-Gruppe bietet Kommunen Wohnungen an

Die Peach Property Group will den Kommunen „schnell und unkompliziert“ Wohnraum für die Anmietung zur Verfügung stellen, um dort geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzubringen. Eine Koordinierungsstelle sei bereits eingerichtet und Kontakt zu den Städten Dortmund, Duisburg, Essen, Bottrop, Bremen, Neubrandenburg, Gelsenkirchen, Schöningen, Herne, Krefeld/Neukirchen und Marl aufgenommen.

.

„Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und das durch den Angriffskrieg Russlands verursachte Leid macht uns tief betroffen,“ begründet Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer von Peach Property Group AG, das Engagement des Unternehmens. „Als Eigentümer eines großen Wohnungsportfolios in Deutschland wollen wir in der aktuellen Krise einen Beitrag leisten, damit die geflüchteten Menschen schnell eine sichere Unterkunft erhalten. Wir haben den Kommunen Übersichten mit sofort verfügbaren Wohnungen zukommen lassen, die sich für die Unterbringung geflüchteter Menschen eignen. Wir können dabei auf unsere Erfahrungen im Umgang mit ähnlichen Situationen aus früheren Jahren zurückgreifen. Unsere Teams in den Peach Points sind gut auf die wichtigen Aufgaben bei der Unterbringung von geflüchteten Personen vorbereitet.“