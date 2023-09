Für seine Dresdner Niederlassung suchte das IT-Schulungsunternehmen PC-College im Rahmen von Flächenoptimierungen geeignete Räumlichkeiten. Aengevelt betreute das Unternehmen und vermittelte einen Mietvertragsabschluss über rd. 250 m² Bürofläche in dem Bürogebäude Könneritzstraße 29–33 in der Wilsdruffer Vorstadt. Eigentümer des Büroobjekts in markanter Ecklage mit rd. 10.400 m² Mietfläche ist die Polis Immobilien AG.

