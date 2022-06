Pbz zieht in den Düsseldorfer Prinzenpark

Zum 01. November.2022 wird die Pbz Planungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH rund 340 m² im Düsseldorfer Prinzenpark beziehen. Im Zuge der Expansion das Unternehmen seinen Standort in Essen um ein weiteres Büro am Düsseldorfer Seestern. Der Prinzenpark in der Prinzenallee 1-21 hat eine Gesamtfläche von ca. 76.000 m² und beherbergt zudem verschiedene Wohnungen, Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Eigentümer ist die Brune Immobilien Gruppe. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses exklusiv auf Mieterseite beratend tätig.

