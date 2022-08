PBVI mietet 1.300 m² im Econopark Wolfener Straße

Die Gewerbesiedungs-Gesellschaft Berlin (GSG Berlin) hat knapp 1.300 m² Bürofläche im Econopark in der Wolfener Straße 32-34 in Berlin-Marzahn an die Planung Bauüberwachung Vermessung für Infrastruktur GmbH (PBVI) vermietet. Das Unternehmen ist auf Bauüberwachung sowie die Planung von Verkehrsanlagen spezialisiert. Engel & Völkers war beratend an der Vermietung tätig.

Der Gewerbehof verfügt mit 26 Gebäuden und 575 Mieteinheiten über eine Gesamtfläche von rund 118.000 m² und einen direkten Zugang zum S-Bahnhof Mehrower Allee. Der Econopark wurde im Jahr 1898 fertiggestellt und ist seit 2014 mit Solaranlagen und digitalem Wegeleisystem ausgestattet. Er ist vollständig an das Glasfasernetz angeschlossen und verfügt über ein digitales Wegeleitsystem. Der gesamte Standort wurde von WiredScore mit der Zertifizierungsstufe „Gold“ ausgezeichnet.