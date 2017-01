Drei Neuvermietungen im Segro Business Park Düsseldorf-Süd

Segro Park Düsseldorf-Süd

Segro hat drei neue Mietverträge für insgesamt 2.852 m² Fläche im Segro Business Park Düsseldorf-Süd, der aktuell um eine fünfte Phase erweitert wird, abgeschlossen. Mieter der drei Einheiten in der Bonner Straße in Düsseldorf sind die CVS Logistics GmbH, die Production Resource Group AG sowie die PBC Lineartechnik GmbH.

.

CVS Logistics und Production Resource erweitern Flächen

Der Transport- und Logistikdienstleister CVS Logistics wird seine Mietfläche auf 770 m² verdoppeln. CVS Logistics hat sein Hauptquartier bereits im Park und wird die zusätzlichen Flächen für den Warenumschlag überwiegend von Produkten aus der Automobilindustrie nutzen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die europaweite Abfertigung für Luft- und Seefrachtsendungen sowie logistische Dienstleistungen im Automobilbereich.



Auch der Veranstaltungstechnikdienstleister Production Resource Group (PRG AG) wird zukünftig mit 1.673 m² doppelt so viel Mietfläche zur Verfügung haben. Als Full-Service-Anbieter für die Veranstaltungsbranche ist die PRG AG unter anderen für Agenturen, Unternehmen, Veranstalter und Fernsehsender tätig. Auf der neuen Mietfläche wird der Dienstleister Medienprodukte wie Videotechnik, Beleuchtungsanlagen und interaktive mediale Lösungen entwickeln bzw. lagern.



PBC Lineartechnik zieht von Erkrath nach Düsseldorf

Das Unternehmen PBC Lineartechnik GmbH verlegt seinen Unternehmenssitz von Erkrath in den Segro Business Park Düsseldorf-Süd. Der Gewerbepark an der Bonner Straße in Düsseldorf-Benrath ist im Besitz der Segro Fünfzehnte Grundbesitz GmbH. Die angemietete Einheit verfügt über rund 375 m² Büro- und Lagerfläche. Die PBC Lineartechnik GmbH, Deutschland, wurde 2008 gegründet und ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der PBC Linear, Roscoe, USA. Von dem neuen Zentralstandort in Düsseldorf wird künftig das gesamte europäische Vertriebsnetzwerk gesteuert. Colliers International war bei der Anmietung vermittelnd tätig.



Laut Segro laufen die neuen Mietverträge für über zehn Jahre und werden Anfang März bzw. April 2017 in Kraft treten.