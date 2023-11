pbbIX fällt weiter

Der pbbIX ging im 3. Quartal 2023 erneut zurück und fiel auf -1,61, den niedrigsten Wert seit dem 2. Quartal 2009. Alle drei Teilsegmente wirkten in den Sommermonaten belastend auf den Index: Die Wirtschaftsleistung schrumpfte, die Büroflächennachfrage verharrte in konjunktureller Schwäche auf niedrigem Niveau und auf den Investmentmärkten herrschte eine ausgeprägte Flaute.

.

Die Gesamtwirtschaft kommt derzeit nicht von der Stelle. Der Seitwärtsbewegung im 1. Quartal, dem leichten Plus von 0,1 % im 2. Quartal, folgte im 3. Quartal ein leichtes Minus von 0,1 %. Das setzt der Nachfrage nach Büroflächen weiter zu, die in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres in Summe weit hinter dem Niveau der letzten Jahre blieb. Aller Voraussicht nach ist die Abwärtsbewegung noch nicht vollends ausgestanden. Zwar zeichnen Unternehmensumfragen eine zaghafte konjunkturelle Aufhellung. Die wird aber nicht ausreichen, um die Büroflächennachfrage zu beleben. Auch die Kaufzurückhaltung auf den Investmentmärkten wird im laufenden Quartal anhalten und selbst bei stagnierenden Kapitalmarktzinsen auf die Anfangsrenditen drücken.



Wie die deutsche Wirtschaft insgesamt, so leidet auch der Büroflächenmarkt der BIG-7 seit Jahresbeginn unter einer schleppenden Nachfrage. Die Flächennachfrage stieg zwar im 3. Quartal gegenüber dem sehr schwachen Vorquartal leicht an, blieb aber mit 630.000 m² auf einem niedrigen Niveau. In Summe über die ersten drei Quartale des laufenden Jahres wurden lediglich 1,8 Millionen m² vermietet, dem 2,8 Millionen m² im entsprechenden Vorjahreszeitraum gegenüberstanden.



Im 3. Quartal hielt die rezessive Entwicklung auf den Büroinvestmentmärkten unvermindert an. Die Marktteilnehmer erwarten überwiegend, dass der Preisanpassungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Im 3. Quartal wurden in den BIG-7-Märkten je nach Quelle lediglich für rund 800 Mio. bis 1,1 Mrd. Euro Büroimmobilien erworben. Für ein besseres Ergebnis fehlt es vor allem an großvolumigen Transaktionen. In Summe über die ersten neun Monate des laufenden Jahres betrug das Transaktionsvolumen nur geringe 3,1 Mrd. Euro. Zum Vergleich: In den letzten drei Jahren wurden jeweils in den ersten drei Quartalen rund 14 Mrd. umgesetzt. Zu ähnlich niedrigen Mittelzuflüssen wie im laufenden Jahr kam es zuletzt in den Jahren 2008 und 2009.



Auch die einzelnen Märkte der Big-7 tendieren weiter nach unten. Die Leerstände steigen weiter, liegen aber weitestgehend unter 5 %. Die Nettoanfangsrenditen steigen über die Städte hinweg.