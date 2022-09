PBB und BayernLB finanzieren Münchener Optineo

pbb und BayernLB stellen der Wöhr + Bauer Gruppe für die Errichtung des Optineo im Münchner Werksviertel gemeinsam 230 Mio. Euro zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt als Konsortialfinanzierung, wobei die pbb rund ⅔ des Darlehens bereitstellt. Die pbb übernahm als Mandated Lead Arranger die Strukturierung der Finanzierung und fungiert zudem während der gesamten Laufzeit als Facility- und Security Agent.

