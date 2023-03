Pbb und Amundi kooperieren im Fondsvertrieb

Die Deutsche Pfandbriefbank AG und die Amundi Deutschland GmbH haben einen Kooperationsvertrag geschlossen und werden sich beim Vertrieb der geplanten offenen Immobilienspezialfonds der Pbb an institutionelle Investoren zusammentun.

Konkret geht es zunächst um den Vertrieb der Fondsanteile eines gemeinsam erarbeiteten Produktes durch die Teams der Pbb und der Amundi Deutschland GmbH. Damit stellen die beiden Häuser sicher, dass die Ansprache von interessierten und potentiellen Kunden durch bereits bestehende Kontakte gewährleistet ist. Die Pbb bringt ihre Immobilienexpertise und ihr Netzwerk an institutionellen Immobilieninvestoren in die Kooperation ein, während die Amundi Deutschland GmbH durch ihr bundesweites Vertriebsnetz den breiten Zugang zu institutionellen Investoren ermöglicht.



„Wir freuen uns mit der Deutschen Pfandbriefbank einen großen, professionellen Partner gewonnen zu haben, der lokale, sehr spezifische Produktlösungen für unsere institutionellen Investoren im Bereich deutscher Büroimmobilien und gemischtgenutzter Immobilien bieten kann,“ so Christian Pellis, CEO Amundi Deutschland. „Hiermit erweitern wir unser Produktangebot gegenüber unseren institutionellen Investoren um eine weitere, für diese Zielgruppe interessante, Assetklasse.“



„Wir erweitern mit dem Fondsangebot unser Geschäftsmodell“, sagt Andreas Arndt, CEO der Pbb. „Mit der Expansion ins Investmentmanagement treiben wir die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells konsequent voran und wollen uns eine neue Ertragsquelle erschließen. Dazu soll die Kooperation mit Amundi einen wichtigen Beitrag leisten.“



Am 9. März 2023 hatte die Pbb ein ambitioniertes Wachstumsziel und entsprechende strategische Initiativen vorgestellt [wir berichteten]. Der strategische Fokus der Bank liegt weiterhin auf dem Kernsegment Real Estate Finance. Mit dem neuen Geschäftsbereich soll das Wachstumspotenzial vergrößert und die Ertragskraft erhöht werden, bei strikter Einhaltung der Kostenziele.