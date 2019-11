Pbb finanziert Berliner Wohnquartier „Ferdinand‘s Garden“ für Lakeward

Die Pbb stellt der schweizerischen Lakeward-Gruppe 87,5 Mio. Euro zur Verfügung. Mit dem Darlehen finanziert das Family Office den Grundstücksankauf und Neubau eines Wohnquartiers in Berlin mit bezahlbarem Wohnraum, das bis Ende 2022 realisiert werden soll.

.

Insgesamt entstehen auf dem Areal zwischen Ferdinand-Schultze-Straße, Schleizer und Plauener Straße in zwei Bauabschnitten sieben Mehrfamilienhäuser. Diese verfügen über insgesamt rund 25.000 m² Wohnfläche, die sich auf rund 380, teilweise mietpreisgebundene Wohnungen verteilen. Eine Tiefgarage soll 160 KFZ-Stellplätze und 800 Fahrradstellplätze – beides mit entsprechenden E-Mobilitätseinrichtungen – bieten. Ebenfalls geplant ist eine Kindertagesstätte. Entwickelt wird das Projekt zusammen mit dem Berliner Projektentwickler Belle Époque. Für die Pbb ist „Ferdinand’s Garden“ ein weiteres Projekt mit der Lakeward-Gruppe.



„Das Bauvorhaben zeichnet sich durch qualitativ überdurchschnittlich hochwertigen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen aus, das den künftigen Bewohnern ein energiebewusstes Wohnen in einem urbanen Kontext ermöglicht“, betonte Gerhard Meitinger, Head of Real Estate Germany bei der Pbb.



Die Transaktion wurde durch die beiden Anwaltskanzleien Beiten Burkhardt und Meyerlustenberger Lachenal begleitet.