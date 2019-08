Pbb stellt Immobel 110 Mio. Euro zur Verfügung

Für die Errichtung des Wohnturms „Eden“ im Frankfurter Europaviertel stellt die pbb dem belgischen Projektentwickler Immobel, der mit diesem Projekt seinen Eintritt in den deutschen Markt vollzieht, eine Finanzierung in Höhe von 110 Mio. Euro zur Verfügung. Nach dem benachbarten Büro- und Hotelturm „The Spin“ finanziert die pbb damit bereits das zweite Gebäude in dem Quartier.

.

Am Eingang zum Europaviertel und gegenüber dem Grand Tower entsteht ein rund 98 Meter hoher Wohnturm mit 27 Geschossen. Der „Eden Tower“ wird das zweite Wohnhochhaus im Europaviertel sein und bietet auf rund 15.000 m² Wohnfläche Platz für 263 Eigentumswohnungen. Neben drei Penthäusern werden sich in den Wohnturm hauptsächlich ein- bis drei Zimmerwohnungen finden. Das Wohnkonzept wird ergänzt durch einen 24/7 Concierge-Service sowie ein privates Fitnessstudio.



Optisch wird sich der Wohnturm vor allem durch seine vertikalen Gärten hervorheben. Durch die Pflanzsysteme an der Fassade entsteht eine knapp 2.000 m² große vertikale Grünfläche, die das Mikroklima in den geplanten Wohnungen maßgeblich verbessern soll und sich zudem positiv auf die Ökobilanz des Frankfurter Stadtgebiets auswirkt. Mit dem Bau einer Tiefgarage wurde bereits begonnen; die Fertigstellung des Objekts ist für Ende 2021 geplant.



„Wir freuen uns, mit der Finanzierung des Eden Towers sowohl spektakuläre Architektur mit einem sehr nachhaltigen Gebäudekonzept zu finanzieren, als auch dem über Jahrzehnte erfolgreich tätigen Projektentwickler Immobel den Eintritt in den deutschen Markt zu ermöglichen“, sagte Gerhard Meitinger, Head of Real Estate Finance Germany.