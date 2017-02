Pbb stellt Darlehen für RFR, DC Values und GBI Gruppe

Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">pbb Deutsche Pfandbriefbank hat noch im Jahr 2016 Objektgesellschaften eines Joint Ventures der RFR Gruppe und der DC Values eine Finanzierung über insgesamt 170 Mio. Euro gestellt. Außerdem stellte der Immobilienfinanzierer einer Objektgesellschaft der GBI Gruppe ein Darlehen über 28 Mio. Euro.

170 Millionen Euro für RFR und DC Values

Der Immobilienfinanzierer hat noch im Jahr 2016 Objektgesellschaften eines Joint Ventures der RFR Gruppe und der DC Values eine Finanzierung über insgesamt 170 Mio. Euro gestellt. Die Mittel unterstützten den Ankauf des Büro- und Handelsensembles am Leipziger Platz 14-16 in Berlin, den die Unternehmen am 23. Dezember 2016 bekannt gegeben hatten [HGHI verkauft Teile des Leipziger Platz Quartiers]. Die von der HGHI Holding GmbH erworbenen Objekte verfügen über eine Gesamtmietfläche von ca. 22.500 m² und 113 Stellplätzen. Die Nutzungsart teilt sich in Büro (rund 60% der Fläche), Einzelhandel (rund 30%) sowie Wohnen und Lager auf. Hauptmieter sind unter anderem Uniqlo, Vodafone und Superdry.



28 Mio. Euro für Hamburger Hotelprojekt

Für ein Hotelprojekt in Hamburg stellte die Pbb ebenfalls noch in 2016 zudem einer Objektgesellschaft der GBI Gruppe ein Darlehen über 28 Mio. Euro. Das Darlehen unterstützt ein Hotelprojekt in Hamburg. Geplant ist der Neubau eines Budget-Hotels unter der Marke „Moxy“ des Mariott-Konzerns. Die Lage des Objekts in der Anckelmannstraße im Hamburger Stadtteil Borgfelde ist zentral bei einer sehr guten Anbindung an den Individualverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr. Der Hamburger Hauptbahnhof befindet sich in nur rund 2 Kilometern Entfernung. Die Flaniermeile der Stadt, den Jungfernstieg, erreicht man schon nach 3 Kilometern. Das Hotel wird rund 290 Zimmer anbieten. Mit den Bauarbeiten soll Mitte 2017 begonnen werden.