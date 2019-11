Pbb steigert Vorsteuerergebnis nach 3 Quartalen auf 187 Mio. Euro

Die Pbb hat, wie am 7. November gemeldet, nach einem starken 3. Quartal mit einem Vorsteuerergebnis von 70 Mio. Euro das Vorsteuerergebnis für die ersten 9 Monate auf 187 Mio. Euro gesteigert (3Q18: 49 Mio. Euro, 9M18: 171 Mio. Euro, IFRS, Konzern). Positiv wirkte sich erneut das Zinsergebnis aus, das dank eines höheren strategischen Portfolios einerseits und niedrigerer Refinanzierungskosten andererseits auf 9-Monats-Sicht leicht auf 341 Mio. Euro stieg (9M18: 334 Mio. Euro). Hinzu kam ein höheres Realisationsergebnis von 31 Mio. Euro (9M18: 23 Mio. Euro), in dem sich vor allem deutlich höhere Entschädigungen für vorfällig zurückgezahlte Finanzierungen auswirkten. Den höheren Erträgen stand erwartungsgemäß ein leicht höherer Verwaltungsaufwand von 141 Mio. Euro gegenüber (9M18: 136 Mio.), der insbesondere aufgrund regulatorisch bedingter Projekte anstieg. Die Risikovorsorge schlug mit netto 10 Mio. Euro zu Buche (9M18: 9 Mio. Euro), weil das Unternehmen weiter vorsichtige Wertansätze für Bewertungsveränderungen bei Einkaufszentren im Vereinigten Königreich berücksichtigte.

In den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat sich auch das Neugeschäft positiv entwickelt. In ihrem Hauptgeschäftsfeld gewerbliche Immobilienfinanzierung steigerte die Pbb das Volumen trotz eines unverändert selektiven Ansatzes auf 6,9 Mrd. Euro (9M18: 5,5 Mrd. Euro, jeweils inkl. Prolongationen länger als 1 Jahr). Auch die Bruttomargen legten im dritten Quartal weiter zu, sodass die Bank nach 9 Monaten durchschnittlich einen Wert >150 Basispunkte erreichte und sich damit auf dem Niveau des Gesamtjahres 2018 bewegte. Das starke Neugeschäft wirkte sich auch im Kreditbuch aus, das in der gewerblichen Immobilienfinanzierung auf 27,7 Mrd. Euro anwuchs (12M18: 26,8 Mrd. Euro).



Für das Gesamtjahr 2019 hat die Bank am 7. November 2019 die Guidance angehoben und rechnet nunmehr mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 205 Mio. Euro und 215 Mio. Euro. Die Guidance berücksichtigt für das 4. Quartal, ähnlich dem Vorjahr, bei stabilem Zinsergebnis deutlich höhere Aufwendungen. So dürfte fortgesetzte konjunkturelle Unsicherheit zu einer vorsorglichen Anpassung der Risikoparameter und entsprechender zusätzlicher Risikovorsorge führen. Außerdem fallen im 4. Quartal höhere Verwaltungsaufwendungen an.



„Das Kerngeschäft der Pbb zeigt sich weiter stabil mit einem guten Zinsergebnis, starkem Neugeschäft und niedrigen Kosten für die Refinanzierung. Dank unserer operativen Stärke können wir die Guidance erhöhen und gleichzeitig die Pbb im Schlussquartal durch konservative Bewertungsmaßnahmen und weitere Investitionen in digitale Initiativen noch besser aufstellen", sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas Arndt.