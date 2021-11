Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) bleibt im Jahr 2021 auf Erfolgskurs und knüpft mit zum Teil deutlich verbesserten Kennzahlen an die guten Ergebnisse vor der COVID-19-Pandemie an. So steigerte die Bank das Vorsteuerergebnis für die ersten 9 Monate 2021 deutlich auf 186 Mio. Euro bei einer im Quartalsvergleich stabilen Entwicklung.…

