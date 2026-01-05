Pbb schließt Übernahme der Deutsche Investment-Gruppe ab

Die Deutsche Pfandbriefbank hat die Übernahme der Deutsche Investment-Gruppe abgeschlossen. Mit rund 3 Milliarden Euro Assets under Management und starker Wohn- und Gewerbeexpertise stärkt der Zukauf die strategische Plattform der Pbb. Das Führungsteam bleibt an Bord – inklusive Enver Büyükarslan, der künftig als Vorstandsvorsitzender der Kapitalverwaltungsgesellschaft agiert.

„Mit dem Closing schaffen wir ein starkes Fundament für den weiteren Ausbau unseres Investmentmanagements und zahlen direkt auf die strategischen Wachstumsziele unserer Strategie 2027 ein“, sagt Dr. Pamela Hoerr, Mitglied des Vorstands der Pbb. „Wir verbinden das Kerngeschäft der gewerblichen Immobilienfinanzierung mit der etablierten Investment- und Assetmanagement-Expertise der Deutsche Investment-Gruppe.“



Das erfahrene Führungsteam der Deutsche Investment um den ehemaligen Hauptgesellschafter Enver Büyükarslan, der seit dem 1. Januar 2026 als Vorstandsvorsitzender der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG agiert, bleibt auch nach der Übernahme erhalten und sorgt für Kontinuität. Gleichzeitig eröffnet die neu geschaffene Plattform neue Perspektiven für innovative Investmentlösungen.



„Für uns ist das Closing der Auftakt für eine neue Phase gemeinsamen Wachstums, der Bündelung von Stärken einer führenden Bank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung und einem voll integrierten Investmentmanager mit starkem Track-Record bei institutionellen Investoren“, sagt Enver Büyükarslan. „Unsere Teams und unser Leistungsversprechen bleiben unverändert. Gleichzeitig profitieren wir vom Netzwerk und der europäischen Immobilienexpertise der Pbb.“