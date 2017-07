Pbb refinanziert wohnwirtschaftliches Immobilienportfolio für TAG Immobilien

Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat einer Objektgesellschaft der TAG Immobilien AG Finanzierungsmittel über 120 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Mit den Mitteln refinanziert die TAG ein überwiegend wohnwirtschaftliches Immobilienportfolio. Die Transaktion wurde im Juni 2017 abgeschlossen.

Das finanzierte Portfolio umfasst rund 3.600 Wohnungen und 30 Gewerbeeinheiten an 18 Standorten in Deutschland. Die Gesamtfläche beläuft sich auf 218.819 qm. Die Immobilien liegen in Mecklenburg-Vorpommern (65%) – hier schwerpunktmäßig in Rostock - sowie in Brandenburg (32%). Ein kleiner Teil der Mietflächen ist in Sachsen-Anhalt und Berlin. Die Immobilien im Portfolio sind gut vermietet, die Leerstandrate beträgt lediglich 2,6%.



Als eine der großen Immobilienbanken hält die pbb aktuell zahlreiche Portfoliofinanzierungen auf der Bilanz. Diese Portfolios bestehen oft aus Immobilien unterschiedlicher Art oder in mehreren Ländern mit unterschiedlicher Jurisdiktion. Für einzelne Transaktionen bildet die pbb „Deal-Teams“ mit Experten aus dem Vertrieb, Analysten, Kreditspezialisten sowie aus dem Gutachterbereich. In diesen Teams werden die besondere Strukturierungsexpertise sowie das branchen-, objekt- und länderspezifisches Know-how gebündelt. Lokale Marktkenntnisse werden „asset-by-asset“ zusammengetragen und ergeben das Gesamtbild des Portfolios.