Pbb legt ersten Fonds gemeinsam mit Universal auf

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) startet wie angekündigt ihre Business Line „Real Estate Investmentmanagement“. Der Immobilienfinanzierer legt seinen ersten Immobilienfonds in Kooperation mit Universal Investment auf. Die Service-KVG übernimmt die Auflage und Administration des geplanten offenen Immobilienspezialfonds, der sich auf deutsche Büroimmobilien und gemischtgenutzte Immobilien konzentrieren soll.

„Wir haben uns für Universal Investment entschieden, weil uns ihre Erfahrung, ihre Marktkenntnis und die regulatorische Kompetenz überzeugt hat“, sagt Pbb-CEO Andreas Arndt. „Die Kooperation ermöglicht uns den Start der Vertriebsaktivitäten für unser Pilotprodukt, wenn sich die Lage an den Immobilienmärkten entspannt. Damit liegen wir gut im Plan.“



Mit dem Fondsangebot erweitert Pbb ihr Angebot, treibt mit der Expansion ins Investmentmanagement die Diversifizierung ihres Geschäftsmodells konsequent voran und will sich eine neue Ertragsquelle erschließen. Die Bank hatte die neue Business Line „Real Estate Investmentmanagement“ im Dezember angekündigt [wir berichteten]. In diesem Zusammenhang wird Dr. Pamela Hoerr am 17. April 2023 als Generalbevollmächtigte in das Unternehmen eintreten und nach einer Einarbeitungszeit, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen, das entsprechende Vorstandsressort übernehmen.



Im März 2022 hatte die Bank ein ambitioniertes Wachstumsziel und entsprechende strategische Initiativen vorgestellt. Der strategische Fokus der Bank liegt weiterhin auf dem Kernsegment Real Estate Finance. Mit dem neuen Geschäftsbereich soll das Wachstumspotenzial vergrößert und die Ertragskraft erhöht werden, bei strikter Einhaltung der Kostenziele.