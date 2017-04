Pbb gibt Hypothekenpfandbrief in US-Dollar aus

Die Pbb Deutsche Pfandbriefbank hat am vergangenen Dienstag einen Hypothekenpfandbrief in US Dollar mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio. USD emittiert. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von 3 Jahren und ist mit einem jährlichen Kupon von 2,25 % ausgestattet. Die Pbb zahlt einen Aufschlag von 55 Basispunkten über dem aktuellen Referenzkurs am Swap-Markt. Bei einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,827% entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von 2,31%.

Wie die Pbb mitteilte, wurde der Pfandbrief positiv aufgenommen, das Orderbuch sei deutlich überzeichnet gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Der Großteil der Zuteilung entfiel auf Investoren aus Deutschland, gefolgt von Skandinavien und Osteuropa. Die Emission wurde von einem Konsortium aus BayernLB, Citibank, Deutsche Bank, DZ BANK und Goldman Sachs Int. als Joint Bookrunners begleitet.