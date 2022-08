pbb finanziert Wohn- und Bürogebäude für Quest

Die pbb stellt einer Zweckgesellschaft der Quest Investment GmbH ein Darlehen für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses in zentraler Hamburger Lage zur Verfügung. Geplant ist ein achtstöckiges Gebäude mit rund 8.400 m² Mietfläche zwischen der Hamburger Hafencity und der Innenstadt.

.

„Hamburg und diese innerstädtische Mikrolage gelten unverändert als gefragter Standort für Mieter und Investoren. Diese flexible und architektonisch attraktive Immobilie wird daher auf große Nachfrage treffen“, kommentiert Gerhard Meitinger, Head of Real Estate Germany bei der pbb.



Das Objekt entsteht ab 2023 auf dem Grundstück der Willy-Brandt-Straße 69. Der Großteil der Fläche wird als Büro vermietet werden; daneben stehen etwa 800 m² als Wohn- und rund 1.100 m² als Retailfläche zur Verfügung. Die geplante Immobilie soll eine flexible Flächennutzung ermöglichen, die auch eine Multi-Tenant-Lösung erlaubt und somit ein breites Mieterspektrum anspricht.



Das Gebäude lehnt sich mit einer roten Backsteinfassade an die alte Hamburger Bautradition an und wird so auch visuell eine Brücke zwischen der angrenzenden historischen und modernen Hamburger Stadtarchitektur schlagen. Außerdem wurde bereits die bisherige Cremon-Fußgängerbrücke zurück gebaut, um neue Sichtachsen auf historische Gebäude freizulegen und insbesondere einen besseren Blick auf den Nikolaiturm zu ermöglichen. Für das Gebäude wird der höchste Nachhaltigkeitsstandard mit einer Zertifizierung nach BREEAM angestrebt.



„Die Stadt ist dabei, das Quartier und den Hopfenmarkt neu zu beleben und aufzuwerten. Der Neubau ist daher eine historische Chance für das Viertel. Gemeinsam mit der Oberbaudirektion haben wir uns für einen zurückhaltenden Bau entschieden, dessen Klinker im Alten Land in Handarbeit hergestellt und für eine unverwechselbare, lebendige Fassade sorgen werden“, ergänzt Theja Geyer, geschäftsführender Gesellschafter der Quest Investment GmbH.