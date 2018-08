Pbb finanziert Kauf und Umbau des Global Towers

Global Tower

Die Pbb Deutsche Pfandbriefbank hat der GEG German Estate Group AG das Fremdkapital für den Ankauf und die Sanierung in Neubauqualität des „Global Tower“ in Frankfurt am Main zur Verfügung gestellt [GEG positioniert Hochhausklassiker „Global Tower“ neu ].

Die GEG revitalisiert „den kleinen Bruder“ des Commerzbank-Towerrs für rund 270 Millionen Euro, um sie zu einer modernen Multi-Tennant-Immobilie umzubauen. Nach der umfassenden Revitalisierung wird der Global Tower eine Gesamtmietfläche von rund 34.000 m² auf 30 Etagen bieten. Der Großteil der Flächen besteht aus hochwertigen und variablen Büroflächen; hinzu kommen Gastronomieflächen im Erdgeschoss. Zusätzlich sind im vierten Obergeschoss eine „Rooftop-Terrasse“ sowie eine „Skyline-Terrasse“ im 25. Obergeschoss geplant. Der Beginn der Umbauarbeiten ist bereits erfolgt, die Fertigstellung soll im Sommer 2020 erfolgen.