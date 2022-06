Pbb finanziert Portfolioankauf für Westbrook

Die Pbb stellt Westbrook Partners die Ankaufsfinanzierung für ein hochwertiges Immobilienportfolio aus acht erstklassigen Büro- und Wohnimmobilien in Berlin und Potsdam. Das „The Private Collection“ Portfolio umfasst drei außergewöhnlich gut gelegene Bürogebäude im Zentrum von Berlin, zwei Wohngebäude in attraktiven Berliner Lagen sowie drei gemischt genutzte Büro- und Wohngebäude im Potsdamer Zentrum. Insgesamt bietet das nahezu vollständig vermietete Portfolio mehr als 19.000 m² an vermietbaren Flächen, die zu mehr als 70% auf Büronutzung entfallen.

.

Westbrook hat das Portfolio kürzlich in einer off-market Transaktion erworben. Westbrook plant, das Portfolio zu repositionieren und dabei Modernisierungen und ESG-Initiativen umzusetzen. „Wir freuen uns, Westbrook Partners beim Ankauf des „The Private Collection“ Portfolios mit einer Finanzierung zu begleiten. Trotz der anhaltenden Covid-19 Pandemie sehen wir neben einer gesteigerten Nachfrage nach Wohnimmobilien auch weiterhin eine ausgeprägte Nachfrage nach Core-Büroimmobilien. Wir unterstützen insbesondere auch die Umsetzung von zukunftsweisenden ESG-Initiativen", so Gerhard Meitinger, Head of Real Estate Germany der Pbb.