pbb finanziert Logistikportfolio von EQT RE mit 214 Mio. Euro

Die Deutsche Pfandbriefbank stellt gemeinsam mit einem Finanzierungspartner 214 Millionen Euro für ein Logistikportfolio von EQT Real Estate bereit. Die Objekte befinden sich in Polen und Tschechien und umfassen moderne Flächen mit hoher Auslastung und guter Anbindung an zentrale Verkehrsachsen.

.

Die Deutsche Pfandbriefbank AG hat gemeinsam eine Investitionsfazilität in Höhe von 214 Mio. Euro zur Finanzierung eines Portfolios von acht Logistikimmobilien der Klasse A in der Tschechischen Republik und in Polen für Eqt Real Estate bereitgestellt. Diese Finanzierung wurde in Zusammenarbeit mit Societe Generale bereitgestellt.



Das Portfolio umfasst 370.000 m² moderne, hochwertige Logistik- und Lagerflächen, die strategisch günstig gelegen sind und direkten Zugang zu wichtigen Schnellstraßen und Autobahnen bieten. Die Objekte sind vollständig an einen gut diversifizierten Mietermix vermietet und zeichnen sich durch gute ESG-Kennzahlen aus.