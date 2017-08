PBB finanziert BlackRocks-Ankauf in Hammerbrook mit 51 Mio. Euro

Economic Center

Die Pbb Deutsche Pfandbriefbank hat einer Objektgesellschaft des von BlackRock verwalteten Value-Add-Fonds Europe Property Fund IV (EFIV) ein Darlehen über 51 Mio. Euro gestellt. Die Mittel unterstützen den Erwerb der Büroimmobilie „Economic Center“ in Hamburg und decken Investitionsausgaben insbesondere für Mieterausbauten. Die Transaktion wurde im Juni 2017 abgeschlossen [BlackRock schließt Kauf des Hamburger Economic Centers ab].

.

Das Bürogebäude Heidenkampsweg 96-98 liegt in der sogenannten City Süd. Dieses Quartier deckt einen großen Teil des Hamburger Stadtteils Hammerbrook ab und gilt als etablierter und verkehrsgünstig gelegener Bürostandort mit Wasser- und Grünflächen; auch als Wohnstandort gewinnt die City Süd an Bedeutung. Die beliehene Immobilie wurde im Jahr 2003 errichtet und besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen mit 7 beziehungsweise 8 Geschossen. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 28.740 m². Davon entfallen rund 23.440 m² auf Büroflächen sowie rund 3.600 m² auf Einzelhandelsflächen und rund 1.650 m² auf Lagerflächen. Die Immobilie ist an renommierte Unternehmen vermietet, darunter AXA und Daimler.