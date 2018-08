Pbb bekräftigt Prognose

Die Pbb Deutsche Pfandbriefbank hat im ersten Halbjahr 2018 ihren Vorsteuergewinn um 18 Prozent auf 122 Mio. Euro erhöht. Die gute Entwicklung des Halbjahresergebnisses ist besonders auf den positiven Anstieg des Zinsergebnisses zurückzuführen. „Die operative Performance mit einem guten Zinsergebnis und geringen Risikokosten bildeten die Basis für ein gutes 1. Halbjahr 2018, das zusätzlich von einem Sonderertrag begünstigt war. Wir haben deshalb die Guidance für das Gesamtjahr 2018 angehoben, obwohl wir für das 2. Halbjahr mit Blick auf Zinsergebnis, Verwaltungsaufwand und Risikokosten bei den bisherigen, konservativen Annahmen bleiben. Auch mit Blick auf die erwartete Entwicklung der gewerblichen Immobilienfinanzierungsmärkte bleiben wir vorsichtig“, so Pbb-Vorstand Andreas Arndt.

Die Pbb hat im mit einem Vorsteuerergebnis von 122 Mio. Euro das Ergebnis des Vorjahresvergleichszeitraums um 18% übertroffen (1H17: 103 Mio. Euro; IFRS, Konzern). Diese positive Entwicklung wurde gestützt durch ein auf 220 Mio. Euro gesteigertes Zinsergebnis (1H17: 196 Mio. Euro), einen leicht auf 88 Mio. Euro gesunkenen Verwaltungsaufwand (1H17: 92 Mio. Euro) und eine Netto-Auflösung von Risikovorsorge in Höhe von 7 Mio. Euro (1H17: 0 Mio. Euro). Besonders stark war das 2. Quartal mit einem Anstieg des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um mehr als 30% auf 74 Mio. Euro (2Q17: 56 Mio. Euro). Hier wirkte sich zusätzlich ein Sonderertrag aus der Verwertung eines sogenannten Besserungsanspruchs in Zusammenhang mit HetaSchuldtiteln aus dem Jahr 2016 aus. Erwartungsgemäß sank das Neugeschäftsvolumen und erreichte 3,8 Mrd. Euro, weil der Immobilienfinanzierer in weiter von starkem Wettbewerb geprägten Finanzierungsmärkten unverändert selektiv vorgeht (1H17: 5 Mrd. Euro, Neugeschäft einschl. Prolongationen länger 1 Jahr).



Die Pbb hatte bereits Anfang Juli für das 1. Halbjahr ein Vorsteuerergebnis in der Größenordnung von 120 Mio. Euro in Aussicht gestellt und die Guidance für das Gesamtjahr auf ein Vorsteuerergebnis von ursprünglich 150-170 Mio. Euro auf nunmehr 175-195 Mio. Euro erhöht. Bei dieser Guidance unterstellt die Pbb für das 2. Halbjahr plangemäß zunehmenden Druck auf das Zinsergebnis und berücksichtigt einen Anstieg des Verwaltungsaufwands sowie in Gänze die für das Gesamtjahr eingeplanten Risikokosten.