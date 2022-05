pbb-Aktionäre erhalten Dividende von 1,18 Euro

Die Aktionäre der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sind bei der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag in allen Punkten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. So hat die Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,18 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen, insgesamt also 159 Mio. Euro. Damit behält die pbb die Ausschüttungsquote von 75% (bezogen auf das IFRS-Konzernergebnis nach Steuern und AT1-Coupon) bei und zahlt die höchste Dividende seit dem Börsengang im Jahr 2015.

.

Außerdem hat die Hauptversammlung Gertraud Dirscherl als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestätigt. Sie war nach dem Ausscheiden von Dagmar Kollmann zum 31. Oktober 2021 bereits durch gerichtliche Bestellung seit Anfang Februar 2022 Mitglied des Aufsichtsrats und wurde jetzt auf vier Jahre gewählt.



Die Präsenz lag bei 45,97% des Grundkapitals.