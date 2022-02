Rund 250 m² moderne Open-Space-Bürofläche in der E-Zone in Wien konnten an die Payla Services GmbH, eine Buy Now Pay Later Zahlungsplattform, vermittelt werden. Im Zuge der Expansion von Deutschland nach Österreich, war das Unternehmen auf der Suche nach einem zentral gelegenen, modernen österreichischen Firmensitz in Wien.

