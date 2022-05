Pawel Sobolewski wechselt von Real I.S. zu Kingstone

Pawel Sobolewski

© Kingstone Investment Management/Peter Neusser

Kingstone Real Estate stärkt weiter ihr internationales Profil und engagiert nach Moritz Wehle als Director Client Capital Global im April [wir berichteten] nun Pawel Sobolewski als neuen Director Fondsmanagement. Sobolewski wechselt von der Real I.S. AG.

Während seiner rund neunjährigen Tätigkeit für Tochtergesellschaft der Bayerischen Landesbank hatte er verschiedene Positionen inne, zuletzt die des Director Fund Management für institutionelle Fonds. Zu seinen Aufgaben zählten unter anderem der Aufbau und die Betreuung von großvolumigen paneuropäischen Immobilienfonds. Weitere berufliche Stationen absolvierte er bei Alvarez & Marsal, Deloitte, ECE Projektmanagement und Allianz SE. Pawel Sobolewski studierte Business Economics an der Ludwig-Maximilians-Universität.



Bei Kingstone managed 34-Jährige zukünftig Fonds für die gesamte Unternehmensgruppe und berichtet direkt an Executive Partner und Co-Founder Philipp Schomberg. „Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung setzen wir auch auf eine stärkere internationale Diversifikation unserer Investments. Pawel Sobolewski bringt genau das mit, was wir brauchen, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen. Er verfügt über umfassendes Know-how im Fondsmanagement und ein tiefes Verständnis für internationale Märkte. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Pawel,“ so Philipp Schomberg.