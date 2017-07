Paulus lobt Wettbewerb für Office-Turm aus

Ein 60 Meter hoher Turm und ein kleiner Bruder mit sieben Geschossen, 40.000 m² BGF, Büro plus Einzelhandel und Gastronomie plus Hotel – so lauten, sehr grob, die Vorgaben für den Architekturwettbewerb, den die Paulus Immobiliengruppe für ihr Projekt im Frankfurter Europaviertel ausgeschrieben hat. Die Grünwalder haben das dazugehörige Grundstück an der Europa-Allee (Ecke Pariser Straße), vis-à-vis des Europagartens und in Nachbarschaft zum Messegelände, von Aurelis Real Estate erworben. Geholfen haben dabei JLL für Aurelis und Aengevelt für Paulus.

Sechs Architekturbüros haben inzwischen ihre Reißbrett-Vorstellungen eingereicht. Die Jury-Entscheidung unter Beteiligung von Elmar Schütz (Aurelis) und Christian Paulus (Paulus) steht für Ende August an. Aurelis betreibt mit der Teilhabe an der Entscheidungsfindung so etwas wie eine vorsorgende Nachsorge für das intern „Baufeld 43“ genannte Grundstück. Ihm fällt nach Einschätzung von Elmar Schütz eine besondere Bedeutung als „Wohlfühl-Fleck“ für Anwohner, aber auch Besucher des Europaviertels zu. Weshalb Aurelis dortselbst über vier Jahre eine Minigolfanlage betrieben hat. Inwieweit ein gewerbliches Hochhaus nun (andere) reizvolle Eindrücke zu vermitteln mag, bleibt abzuwarten. Jedenfalls soll sich die Optik des Neubaus an dem vis-à-vis gelegenen Wohnturm „Praedium“ orientieren – und so einer Art Pforte zum Europagarten bilden.