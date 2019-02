Paulson International mietet 820 m² am Bad Homburger Kreuz

Der US-amerikanische Schutzausrüstungs-Hersteller Paulson International Ltd. mietet 600 m² Lager- sowie 220 m² Bürofläche im Gewerbegebiet Am Martinszehnten am Bad Homburger Kreuz. Nai Apollo hat den Mieter bei der Suche nach passenden Flächen für die Expansion begleitet.

Parallel zur Vermietung konnte das Maklerhaus zudem im Auftrag des Verkäufers ein Autohaus in Maintal mit einer Nutzfläche von rund 4.900 m² inklusive eines circa 11.000 m² großen Grundstücks an eine Privatperson vermittelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Liegenschaft befindet sich in der Honeywellstraße 1-3 / Otto-Hahn-Straße 1.