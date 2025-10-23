Paul Sattlegger übernimmt Leitung Kapitalmarkt bei DeWAG Wohnen

Die DeWAG Wohnen stellt ihre Kapitalmarktstrategie neu auf und beruft Paul Sattlegger zum Head of Capital Markets. Der erfahrene Immobilien- und Kapitalmarktexperte bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Immobilieninvestments, Fundraising, Kapitalmarktstrategie und Private Equity mit.

.

Paul Sattlegger war in führenden Positionen bei namhaften Investmenthäusern und Projektentwicklern tätig und verantwortete internationale Joint Ventures, den Aufbau und die Weiterentwicklung von Investmentplattformen sowie europaweite Fundraising- und Investmentstrategien.



In seiner neuen Position wird er den Kapitalmarktbereich strategisch weiterentwickeln und den bislang exklusiven Investorenkreis gezielt erweitern. Im Mittelpunkt steht, neue institutionelle Investoren und Family Offices für das Kerngeschäft der DeWAG – die nachhaltige Entwicklung von Wohnimmobilien – sowie für den Bereich Projektentwicklungen zu gewinnen.



„Mit Paul Sattlegger gewinnen wir einen strategisch denkenden Kapitalmarktexperten mit einem feinen Gespür für Investoren und Märkte“, sagt Dr. Joachim von Klitzing, Geschäftsführer und Gesellschafter der DeWAG. „Er wird die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells entscheidend mitprägen und den Ausbau unserer Kapitalmarktaktivitäten mit Weitblick vorantreiben.“