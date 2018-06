Paul & Partner füllt Immobilienprojekt im Wiesbadener Kiez

Paul & Partner Real Estate hat ein Wohn- & Geschäftshausprojekt am Sedanplatz in der hessischen Landeshauptstadt voll vermietet. Die Immobilie mit 150- bis 180 m²-Einheiten in den Obergeschossen und einer Gastronomie-Institution im Erdgeschoss wurde erst 2017 vollumfänglich saniert und neugestaltet, bevor sie dann zum Jahreswechsel 2017/2018 den Besitzer wechselte. Ein Joint Venture eines Düsseldorfer Investors und eines regionalen Projektentwicklers hatte die Altbau-Immobilie an ein regionales Family Office veräußert.

.

Der Altbau verfügt über 686 m² Gesamtfläche. Vom Vermarktungskonzept über das „Pricing“ bis hin zu den Mietvertragsabschlüssen beriet Paul & Partner den Vor- und jetzigen Eigentümer erfolgreich. In den nächsten Wochen wird Paul & Partner ein weiteres Projekt in unmittelbarer Nähe starten. Dabei geht es um die Vermarktung eines Stilaltbaus in der Yorckstraße, mit dann 19 Wohneinheiten, die als Eigentumswohnungen vertrieben werden.



„Die unmittelbare Umgebung erinnert stark an Quartiere in Berlin – hier ist die Welt wirklich in Ordnung. Wir sind sehr gespannt auf die Resonanz,“ meint Paul Schuster. Das Objekt wird bereits umfassend saniert, sodass hier Wohnungen zwischen 40 und 110 m² angeboten werden können.